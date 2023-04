Vitenskapen bak nye kostråd står fjellstøtt

Den endelige rapporten med reviderte nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) vil publiseres i juni 2023, skriver innleggsforfatteren.

Det er uforståelig at Norsk institutt for bioøkonomi reiser slik kritikk.

25.04.2023 20:00

Reviderte nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) ble lagt ut på høring. Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) er sterkt kritisk og har gjentatt kritikken i en serie medieoppslag.

Her er et tilsvar.

1. Oppdragsgiver er Nordisk ministerråd

Komiteen som står bak anbefalingene, er oppnevnt av Nordisk ministerråd. Det er Nordisk ministerråd som har bestemt at miljømessige aspekter for første gang skal integreres i NNR-rapporten.

Nibio, et forvaltningsorgan under Landbruks- og matdepartementet, har gjentatte ganger kritisert NNR for at norsk jordbrukspolitikk, selvforsyningsgrad og matsikkerhet vektlegges.

2. Rapporten vurderer kosthold, ikke jordbrukspolitikk

NNR gir vitenskapelige råd om helsefremmende og klimavennlig kosthold til myndighetene, som deretter skal utarbeide de spesifikke kostrådene i de enkelte nordiske og baltiske land.

Jordbruksmetoder, matproduksjon og selvforsyningsgrad er utenfor NNRs mandat.

3. Kostholdet påvirker miljøet langt utover våre lands grenser

Nibio har gjentatte ganger kritisert NNR for at globale miljøkonsekvenser av vårt matkonsum vurderes.

Årsaken til at både lokale og globale miljøeffekter vurderes, er at mer enn halvparten av maten vi spiser, er importert.

4. Nibio bommer med uriktige påstander

Nibios kritikk er lite nyttig da de kritiserer forhold utenfor mandat og gjennomgående inneholder uriktige påstander.

NNR har rekruttert ca. 350 eksterne internasjonale forskerne – mange av disse i skjæringsfeltet ernæring, helse og miljø. Høy vitenskapelig kvalitet innen miljøfeltet bekreftes av store forskningsbevilgninger fra internasjonale forskningsfond etter knallhard konkurranse.

I tillegg har NNR rekruttert ca. 40 rene miljøforskere. Nibio mener at disse ekspertene ikke har god nok kompetanse om miljøeffekten av maten vi spiser. Denne påstanden tar vi sterk avstand fra.

Audun Korsæth, Anne Kjersti Bakken, Arne Bardalen og Per Stålnacke fra Nibio hevder i Aftenposten at NNR-rapporten har fraveket normale prosedyrer for vitenskapelig kvalitetssikring. Dette er heller ikke riktig.

5. Rapporten bygger på fagfellevurderte kunnskapsoppsummeringer

Rapporten bygger på 62 omfattende kunnskapsoppsummeringer hvor mange tusen vitenskapelige studier er gransket. Alle kunnskapsoppsummeringer er fagfellevurdert av uavhengige eksperter og er under publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Hovedrapporten er også under fagfellevurdering av noen av verdens fremste forskere i feltet fra USA, Canada, England og Frankrike.

Det er uforståelig at Nibio reiser slik kritikk.

6. Rapporten ligger til høring for vitenskapelige innspill

Alle de 62 kunnskapsoppsummeringene og hovedrapporten er også lagt ut til offentlig konsultasjon for ytterligere faglige innspill da NNR ønsker en demokratisk prosess åpen for alle fageksperter.

Alle mottatte innspill vil bli gransket og publisert.

7. Vitenskapelige råd til helsemyndighetene

NNRs overordnede mål er å utarbeide vitenskapelige råd med høy kvalitet til nytte for helse- og matmyndighetene i de nordiske og baltiske landene.

Den endelige NNR-rapporten vil publiseres i juni 2023.