Tåkeprat eller togprat?

02.05.2023 01:00

Psykolog Frode Thuens «svar» på spørsmål fra innsender med klimaskam er noe av det slappeste jeg har lest. «Løsningen er kanskje å erkjenne at det ikke finnes noen enkle eller opplagte løsninger», skriver Thuen. Gjesp. Det må finnes et mer inspirerende svar!

Mange kjenner på det samme ubehaget som spørsmålsstiller i A-magasinet. Skal man velge miljøbevissthet eller egne (reise)opplevelser? Ja takk, begge deler, ikke sant? «Alle andre» flyr, det er det normale. Trikset er å gjøre miljøvennlig reise til det opplagte alternativet.

Jeg vil anbefale Facebook-gruppen Togferie. 50.000 medlemmer og full av inspirasjon til togreiser i inn- og utland. Det beste av alt er et fellesskap der valg av miljøvennlig transport er normen. Vi tok ungene med på interrail til Venezia i fjor, en fantastisk tur på skinner. Barnas første flytur blir visst ikke i år heller. Vi skal toge Europa rundt først.

Jeg er enig med Thuen i at klimakrisen ikke kan løses ved at vi alle tar små, individuelle, miljøvennlige valg. Strukturelle endringer må til. Men det er vi som befolkning, som mennesker, som må kreve endringer. Det gjør vi ikke ved å fly som før og mene – som Thuen skriver – at det kan gi flyselskapene god nok økonomi til å satse på klimavennlig teknologi. Så defensiv er vi mange som ikke har lyst til å være.

Ragna Skøien, Mandal