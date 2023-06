Å lære av Sveits

11.06.2023 23:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det foregår en interessant diskusjon om Sveits i debattspaltene i Aftenposten. Agnes Nærland Viljugrein fra Arbeiderpartiet kaller Sveits et «skatteparadis» og en «versting» når det gjelder «finansielt hemmelighold og tilrettelegging av skatteunndragelse». Rådgiver i Civita Eirik Løkke repliserer at Sveits er «et av de beste landene å bo i», og minner om at landet i 2023 topper FNs indeks for menneskelig utvikling (HDI). Løkke stusser på at ikke «flere på venstresiden» er «mer interessert i å undersøke hvorfor Sveits scorer så høyt på internasjonale rangeringer, og om vi til og med kunne lære noe av dem?»

Men norsk venstreside er faktisk interessert i å lære av Sveits. Støre-regjeringen har igangsatt en EØS-utredning – «utvalg for utredning av erfaringer med EØS-avtalen». Offentlige utredninger gis ofte i oppdrag å utrede erfaringer fra andre land. Tradisjonelt har norske offentlige utredninger særlig vært opptatt av erfaringer fra de andre nordiske landene, og man kunne tenkt seg at også EØS-utredningen ble bedt om å se på hvilke erfaringer for eksempel Sverige og Finland har gjort seg etter at de valgte en annen EU-tilknytning enn Norge i 1995.

Dette regjeringsnedsatte utvalget bes imidlertid ikke om å se til erfaringene fra landene i Norden. I stedet skal utvalget gi «en vurdering av erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har fra sitt avtalebaserte samarbeid med EU». Jeg vet ikke hva Viljugrein mener om Støre-regjeringens interesse for Sveits. Løkke på sin side kan se frem til en offentlig utredning der Sveits gis en fremskutt plass.

Cathrine Holst, Oslo