Det er uansvarlig å avfeie kjernekraft i Norge

Kjernekraft er en joker ettersom den kan selge strøm døgnet rundt, uavhengig av vær og vind, skriver innleggsforfatterne.

Vi må ikke skynde oss så mye at vi snubler. Det blir vanskelig å komme over målstreken uten kjernekraft.

15.06.2023 20:00

I et debattinnlegg i Aftenposten nylig fremmet fem forskere fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT) at kjernekraft hverken er nødvendig eller lønnsomt for Norge.

Vi mener innlegget inneholder flere feilaktige påstander.

For det første faller påstanden om at vi ikke har tid til kjernekraft på sin egen urimelighet.

Kjernekraft har historisk vist oss at CO₂-utslipp kan kuttes mye raskere enn i dag. Panikk og kortsiktige løsninger ender sjelden bra.

For det andre bygger forskernes arbeid på datamodeller som har en orakellignende evne til å forutsi været i fremtiden.

I praksis klarer vi så vidt å treffe med værmeldingen en uke frem. Modelleringen hadde vært enda mer troverdig dersom det ble tatt høyde for usikkerhetene.

For det tredje forstår vi ikke hvorfor forskerne antar at norsk offshoreindustri utelukkende vil gagne havvind og ikke kjernekraft.

Norges kjernekraftforskning har allerede tilført enorme verdier til olje- og gassnæringen. En norsk satsing på kjernekraft vil være avhengig av utenlandske selskaper fra vestlige allierte land.

Det er langt bedre enn å gjøre oss avhengige av Kina, som i dag dominerer verdikjedene innen fornybar energi.

For det fjerde har de andre Nordsjø-landene planer om å bygge 120 GW havvind allerede innen 2030. Den norske planen er å bygge 30 GW innen 2040.

Norsk havvind vil ofte produsere samtidig som den danske og tyske. Følgelig blir verdien på norsk havvind lav.

Dette er grunnen til at DNV peker på at mesteparten av norsk havvind bør brukes til å lage hydrogen og ikke til elektrifisering av samfunnet.

Strøm døgnet rundt

Den uheldige effekten av at mye variabel kraftproduksjon kommer til samme tid, ser vi allerede i dag.

Store mengder solkraft presser prisene ned midt på dagen i solfylte perioder. Dette er ikke god forretning for solkrafteiere. Samtidig er det en dårlig deal for det grønne skiftet.

Her mener vi kjernekraft er en joker ettersom den kan selge strøm døgnet rundt, uavhengig av vær og vind. Dette er trolig en av årsakene til at Norsk Kjernekraft AS hevder at de kan bygge uten subsidier.

Dyreste kjernekraften kommer godt ut

De fem forskerne fra UiT og UiO later til å tro at vi ikke trenger kjernekraft på grunn av vannkraften vår.

Utfordringen er å ha strømmen tilgjengelig når vi trenger den.

Med vind- og solkraftutbygginger må vannkraften og strømnettet oppgraderes betydelig. Alternativt kunne man bygget kjernekraft strategisk der kraftbehovet er størst.

Ser vi på det totale kostnadsbildet kommer selv den dyreste kjernekraften godt ut.

Kjernekraft som stabil grunnlast

Det er riktig at Norges konkurransefortrinn er den regulerbare vannkraften. Det er derfor viktig at vi evner å utnytte den bedre enn vi gjør i dag.

Kjernekraft som stabil grunnlast fristiller vannkraften til å øke sitt samspill med sol- og vindkraft, noe som gjør det mer lønnsomt å bygge ut disse energikildene – i tillegg til kjernekraft.

Med alle aspektene tatt i betraktning, og med utfordringene som havvind står overfor med hensyn til lønnsomhet, mener vi at det er uansvarlig å avfeie kjernekraftens rolle i en utslippsfri energifremtid for Norge.

Begge innleggsforfatterne jobber i det nye forskningsprosjektet på NTNU – Neres, som ser på kjernekraftens rolle i et fornybart energisystem.