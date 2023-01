Peru tar den vanskelige situasjonen på alvor

29.01.2023 22:00

Demonstranter har satt hele befolkningen i fare, skriver Julio Antonio Ubillús ved Perus ambassade. Bildet er tatt i Lima 26. januar.

Siden 7. desember har Peru stått overfor en sensitiv politisk og sosial situasjon. Den er forårsaket av den forrige presidenten Pedro Castillos forsøk på å bryte ned integriteten til domstolene, høyesterett, statsadvokatmyndigheten og justisdepartementet.

Dette kuppforsøket ble straks avvist av alle statlige institusjoner, sivile som militære. Samme dag fjernet kongressen Castillo, og Dina Boluarte avla ed som president etter en konstitusjonell saksgang.

Denne hendelsen førte til demonstrasjoner i enkelte grupper av befolkningen. De angrep politistasjoner, statsadvokaten, domstolene og privat eiendom, og de forsøkte å overta lufthavner og blokkere hovedveier. Slik satte de hele befolkningens sikkerhet i fare.

Regjeringen vil fullt og helt støtte de myndigheter som har ansvaret for å gi hjelp i forbindelse med det uerstattelige tapet av 51 mennesker, derunder demonstranter, en politimann og andre borgere som så tragisk ble drept. Det inkluderer også dem som ikke kunne få medisinsk hjelp grunnet veisperringene. En kommisjon er blitt opprettet for å støtte de berørte familiene.

På initiativ fra regjeringen sendte den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter og FNs høykommissær for menneskerettigheter offisielle delegasjoner til Peru i løpet av desember og januar. Disse var garantert retten til å snakke med utøvende myndigheter, dommerne, statsadvokaten, ombudsmannen og organisasjoner i det sivile samfunn. 25. januar vil Peru frivillig møte for fjerde gang til allmenn periodisk granskning i FNs menneskerettighetsråd.

Regjeringen har også bedt kongressen godkjenne at valg blir fremskyndet med to år, til april 2024. Kongressen stemte for dette i den første av to obligatoriske avstemninger. Og sist, men ikke minst, er det for å gjenopprette orden og beskytte liv blitt erklært 30 dagers unntakstilstand i enkelte regioner. Ministre reiser rundt i landet for å snakke med befolkningen om deres viktigste krav.

Julio Antonio Ubillús, visemisjonssjef, Perus ambassade i Oslo

Oversatt av Bjørg Hellum.