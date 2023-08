Hvor ble det av «gamlehjemmene»?

Altfor mange eldre sitter ensomme og utrygge hjemme, skriver innleggsforfatteren.

Det handler om at de eldre skal kunne ha et så godt liv som mulig de siste årene.

Publisert: 09.08.2023

Altfor mange eldre sitter ensomme og utrygge hjemme. Det er en skam.

Som det er nå, så må man være svært dårlig fysisk eller psykisk før man får plass på et sykehjem.

Om man bare er veldig gammel og dement, til og med veldig dement og ikke husker noe, nei, da finnes det ikke noe alternativ. Da tvinges man til å bo hjemme, og de pårørende blir helt utslitte, noe som igjen er ødeleggende for deres forhold til den gamle.

Det holder ikke med tilsyn fra hjemmetjenesten, det kan aldri erstatte det å ha folk rundt seg. Det holder ikke med å bli hentet til dagsenter, det er faktisk veldig slitsomt for mange gamle. Det holder ikke å si at det kan søkes om rullerende korttidsopphold – hvor opprivende vil ikke det oppleves for dem?

Hvor ble det av «gamlehjemmene», hvor det fantes stabilitet, trygghet og mulighet for sosial omgang med andre i samme situasjon? Er det ikke det som må til for at det skal kunne kalles eldreomsorg?

Det handler ikke bare om å klare seg delvis selv. Det handler om at de eldre skal kunne ha et så godt liv som mulig de siste årene.