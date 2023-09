Et hjertesukk fra en valgmedarbeider

Vi opplevde ofte at velgeren kom ut av avlukket med kun den rosa seddelen, skriver innleggsforfatteren. Vis mer

«Men hva gjør egentlig bydelsutvalget?»

Publisert: 12.09.2023 10:23

Da siste velger hadde lagt sine sedler i urnen mandag kveld, var jeg ferdig med fire uker i demokratiets tjeneste. I en brakke i Oslo sentrum tok jeg imot forhåndsstemmer fra morgen til kveld sammen med en fin gjeng pensjonister og studenter.

Det var to valg i Oslo – til kommunestyret og til bydelsutvalget. Én rosa og én grønn stemmeseddel. Vi opplevde ofte at velgeren kom ut av avlukket med kun den rosa seddelen. Da spurte vi for sikkerhets skyld om hen var klar over at det var mulig å stemme i begge valg? Noen ganger returnerte velgeren til avlukket, glad for å ha blitt minnet om bydelsvalget. Men stadig var svaret «nei, bydelsutvalget vet jeg ikke noe om». Og den grønne stemmeseddelen ble valgt vekk.

Etter å ha opplevd denne situasjonen mange ganger sitter jeg igjen med et inntrykk av at mange åpenbart ikke vet hvor mye som er delegert til bydelene, og at beslutningene der i høyeste grad påvirker hverdagen vår.

Kommentator Andreas Slettholm skrev 8. september en litt vemodig beretning i Aftenposten fra et åpent møte i Stovner bydelsutvalg (ingen kom). Han konkluderte med at «den som er redd for at politikere har mistet bakkekontakten, bør ta seg en tur til nærmeste bydelsutvalg».

Jeg tror bydelsutvalgene trenger drahjelp fra kommunen til å spre kunnskap om at de finnes og hva de gjør. Som osloborgere bor vi nemlig ikke bare i hovedstaden – vi bor også i en middels stor by som heter Alna, Gamle Oslo, Frogner og så videre. 15 i alt. Så jeg oppfordrer det nye kommunestyret: Bli flinkere til å fortelle Oslos befolkning om bydelsutvalgets rolle og hva det faktisk betyr for oss innbyggere!