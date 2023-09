Frp vil vinne valget – men ikke med MDG

Publisert: 03.09.2023 23:00

I Aftenposten 25. august er bystyrekandidat for Oslo Høyre Arve Juritzen oppbrakt over at Fremskrittspartiet (Frp) ber om klarhet i om vil Høyre samarbeide med Miljøpartiet De Grønne (MDG) etter valget.

Vi noterer at Juritzen mener det ikke er aktuelt med noe samarbeid med MDG. Men jeg savner en like tydelig tone i resten av Oslo Høyre. Unge Høyre i Oslo vil at Høyre søker makt med MDG i Oslo.

For Frp er det uaktuelt å samarbeide med MDG. Det tviler ikke velgerne på. Høyre-velgerne kan være usikre på om et samarbeid med MDG kan være aktuelt eller ikke.

Tidligere ordfører Fabian Stang (H) sa en gang at MDG er som en vannmelon: grønne på utsiden, men røde på innsiden.

MDGs politikk er ikke forenelig med borgerlig politikk. Der MDG vil har mer tvang, vil vi ha mer frihet. MDG vil bestemme hvilket fremkomstmiddel du skal bruke, hvilken skole barna skal gå på, eller om man skal spise kjøtt eller ikke. Frp vil at folk skal få bestemme selv.

Andreas Meeg-Bentzen,

Leder, Oslo Frp