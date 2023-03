Hvem bryter samfunnskontrakten?

27.03.2023 00:30

Vi fikk et glimt av Donald Trump med motsatt politisk fortegn da den nyvalgte SV-lederen Kirsti Bergstø ba Kjell Inge Røkke, som flyttet til Sveits for en stund siden, om «å ryke og reise». De mer kultiverte på venstresiden nøyer seg med å si at milliardærene som flytter, «bryter samfunnskontrakten».

Men stopp en hal. Hvem er det som bryter hvilken kontrakt?

Vårt velferdssamfunn er basert på at alle skal ha de samme rettighetene, uavhengig av inntekt og økonomisk status. Samtidig skal vi som skattytere bidra etter evne. Det betyr at rike mennesker som regel bidrar med mange ganger den skatten som en gjennomsnittsnordmann betaler.

Jeg vet ikke hva gjennomsnittsnordmannen betaler i skatt. Men det er litt patetisk å lese kommentarer fra folk som kanskje betaler 100.000-200.000 kroner, som sabler ned bedriftseiere og anklager dem for å bryte samfunnskontrakten. Bedriftseiere som bidrar med adskillige millioner til fellesskapet.

Ja, de formuende bedriftseierne har nytt godt av både skole og helsevesen. Men poenget med velferdsstaten er at de med lav inntekt skal nyte godt av offentlige tjenester de har behov for, uten at de har betalt for alt hva tjenestene koster gjennom sin egen innbetaling av skatter og avgifter. Mens folk med høy inntekt i gjennomsnitt betaler langt mer enn uttaket av hva tjenester koster. De med høy inntekt og høy skatt «overoppfyller» på en måte sin «samfunnskontrakt» til fordel for dem med lave inntekter.

En annen del av samfunnskontrakten er forholdet mellom stat og næringsliv. Staten skal legge forholdene til rette og skape forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Næringsdrivende skal ta økonomisk risiko og skape arbeidsplasser samtidig som de leverer varer og tjenester som samfunnet – forbrukere og offentlig sektor – trenger. Når staten endrer rammebetingelsene gjennom nye skattegrep og økte skattebyrder for næringslivet over natten, er det staten som bryter samfunnskontrakten. Hører du, Støre!

Olaf Stene, Oslo

Innleggsforfatteren har tidligere vært tilknyttet Høyre.