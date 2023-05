Åpenhet utfordrer kirkevalget

31.05.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det er kirkevalg i september. I mange bispedømmer stiller det nå fire lister. Det trengs en offentlig debatt for å synliggjøre alternativene.

Kommentator Frank Rossavik skriver i Aftenposten 24. mai at kirkevalget fortsatt vil handle om LHBT+-tematikk, og at kirkens utfordringer med å finne sin profil etter statskirketiden ikke ser ut til å bli en viktig sak.

Han har et poeng. Men synet på skeives plass i kirken handler også om hva slags kirke vi vil ha, hva slags syn på kjærligheten kirken forkynner, og om hvem som har legitim plass i kirken.

Navnet på kirkepartiet Åpen folkekirke (ÅF) er uttrykk for dette. Kirken skal være for alle døpte, ikke bare for de rettroende. Vi vil ha en åpen kirke for søkende mennesker. Dette er et hovedperspektiv når vi skal finne en ny rolle for folkekirken i tiden fremover.

Rossavik skriver at vi ikke nevner Gud eller Jesus i valgprogrammet. Et valgprogram er ikke en preken, vi understreker at kirkens oppgave er å forkynne evangeliet.

ÅFs valgprogram tar opp hva det betyr å være folkekirke. Det handler om demokrati, tilgjengelighet, minoriteter, ikke-diskriminering og så videre.

Kirken må være til stede i folks hverdag. Kirken skal forsvare menneskeverd og bærekraft. Vi er opptatt av kirken som kulturarena. En av kirkens hovedutfordringer er møtet med et mangfoldig samfunn. Vi har fått kritikk for å være «blendahvite». Dette må vi ta på alvor, vi er opptatt av at mangfold handler om samer, kvener, etniske minoriteter, funksjonshemmede og skeive. Dette går vi til valg på.

Kampen for skeive rettigheter er på defensiven internasjonalt. Det er relevant å forsvare de positive endringene som er skjedd i Den norske kirke. Samtidig er mange flere saker viktige i den prosessen kirken er inne i, etter at relasjonen til staten ble endret. Det er sammenheng mellom de ulike sakene, og ÅF har en helhetlig politikk hvor synet på LHBT+ sees som én markør for hva slags kirke vi vil ha fremover.

Den åpne kirken er den kirken som kan bidra til at Den norske kirke forblir en folkekirke.

Arne Backer Grønningsæter, leder i styret for Åpen folkekirkes lokallag i Oslo bispedømme