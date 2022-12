Er Harry og Meghan egentlig privilegerte?

Miriam Thorsell Næs Psykolog

13 minutter siden

Det er en mulighet for at hertugparet Harry og Meghan (bildet) gjør dette kun for å berike seg selv økonomisk. Men sannsynligheten for at de gjør det av andre grunner, er langt større, skriver innleggsforfatteren om dokumentaren «Harry & Meghan».

Går det an å være privilegert på noen områder i livet og ikke på andre?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Litt overrasket må det være lov å være. Det synes å være en oppfatning hos noen om at penger (mye penger!) er nok for et godt liv. Er man i tillegg nummer fem i arverekken til det britiske kongehuset, så er man visst virkelig privilegert.

Men går det an å være privilegert på noen områder i livet og ikke på andre? For eksempel være økonomisk privilegert, men likevel mangle venner, tilhørighet, mening eller frihet?

Grunnen til at de stiller opp

Harry og Meghan får visst en klekkelig sum for dokumentarserien «Harry & Meghan» på Netflix. Men vet vi at det er dét som er grunnen til at de stiller opp?

At noen får penger, er ikke det samme som at penger er årsaken til det de gjør? Det er en feilslutning. Det er fristende å forklare årsaken til andres adferd på bakgrunn av overfladisk, lett tilgjengelig informasjon, men ikke smart.

Så hvorfor har Harry og Meghan tatt dette valget (som de selvsagt visste kom til å skape store (!) reaksjoner)?

Vi kan få innsikt ved å se de behovene ethvert menneske har, opp mot sannsynligheten for at behovene kan bli dekket gjennom det livet de er født inn i.

Det rikdom og berømmelse ikke kan bøte på

Det er ikke gitt hvem som helst å vie sitt liv til å være et nasjonalt symbol med de forpliktelser og forsakelser det innebærer. Spesielt ikke når et antall paparazzier ligger i buskene hver gang man forlater sin «private» sfære – og uten utsikter til at dette skal avta.

Vi må heller ikke glemme betydningen av et barns traume ved å miste sin mor under omstendigheter som de kongelige sønnene må regne med å leve med livet ut.

Vet noen av oss hvilke spor det etterlater i et menneske, å ha blitt tvunget til å gå gjennom store folkemasser og hilse tappert og smilende på folk mens barnehjertet er knust av sorg og savn etter mamma?

Og så er det jo slik da, at mennesker og søsken er forskjellige. Alle er ikke skapt for å like, klare eller tåle det samme.

De fleste av oss forbeholder oss retten til å forme vår egen identitet, ha meninger og kunne ytre oss uten redsel for reprimander eller avvisning. Det er grunnleggende å få vise hvem du er og hva du tror. Likeledes å få fortelle og eie sin egen historie – og dersom man blir misforstått, ha mulighet til å korrigere.

Når det meste av dette blir frarøvet et individ, øves det vold på menneskets helse. Rikdom og berømmelse kan ikke bøte på dette.

En ganske effektiv manipulasjonsteknikk

Enkelte har harselert over paret og mener at deres «sutring og krokodilletårer» er en hån mot dem som virkelig lider i verden.

Å sammenligne et menneskes smerte med noen som har det verre, kan bidra til nye perspektiver. Men det kan også være en ganske effektiv manipulasjonsteknikk.

Hvem av oss i Norge har lov til å klage på noe som helst om vi sammenligner oss med verdens fattigste og mest utsatte, de som blir fysisk og psykisk torturert hver dag, de som dør av tørst og fryser i hjel i krigsherjede land?

Sannsynligvis ingen. Men likevel: Vi lengter, gråter, frykter og strever med vårt.

Selv de privilegerte er mennesker som oss

Jeg savner en nyansert og kjærlig tilnærming til vår vurdering av andre mennesker – og til livets kompleksitet.

Det er en mulighet for at Harry og Meghan gjør dette kun for å berike seg selv økonomisk. Men sannsynligheten for at de gjør det av andre grunner, er langt større – gitt det vi vet om dem, det britiske kongehuset og mediene. For det er nok slik at selv de privilegerte er mennesker som oss.

Det er lov å være misunnelig på de rike og berømte, og det er lov ikke å like dem. Det er selvsagt lov å mene noe om deres intensjoner også, men akkurat det kan vi kanskje øve på å la være å gjøre.