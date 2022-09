Norge underkjenner Taiwans rett til å hevde sin uavhengighet i fremtiden

Eivind Røssaak Tidligere gjesteprofessor ved National Taipei University of Technology

7 minutter siden

Taiwan er ikke en del av Kina. Men Norge har dessverre gitt sin tilslutning til Kinas imperialistiske propaganda som spres som det såkalte «ett-Kina-prinsippet», skriver Eivind Røssaak.

Det er en svært delikat forskjell mellom USA og EUs ett-Kina-politikk og Kinas eget ett-Kina-prinsipp. Norge bør snarest legge seg på USAs og EUs linje.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette prinsippet anerkjennes ikke av USA og EU. Det har mange norske journalister misforstått eller bevisst ikke villet forstå.

Hvis man i Kina hevder at Taiwan ikke tilhører Kina, mister man venner og jobb og kan havne i fengsel. Selv Mao mente at Taiwan burde få tilbake sin selvstendighet og bli kvitt alle imperialister og kolonialister. Men det var før han selv ble diktator med imperialistiske fantasier.

Må forstås i lys av borgerkrigen

Ett-Kina-prinsippet går tilbake til borgerkrigen mellom kommunistene og Kuomintang. Sistnevnte gruppering var først ledet av demokraten Sun Yat-sen. Han ble erstattet av generalen og den senere diktatoren Chiang Kai-shek, som flyktet til Taiwan og terroriserte befolkningen i 40 år, mens han gjorde krav på hele Kina.

Etter Chiangs død ble Taiwan gradvis demokratisert, og alle krav på Kina ble oppgitt. Men Kina fortsetter altså å gjøre krav på Taiwan, som om Chiang ikke er død.

Ett-Kina-prinsippet må forstås i lys av borgerkrigen, og det har tre hovedledd:

1. Det fins bare ett Kina (altså Chiang Kai-sheks Kina fins ikke).

2. Folkerepublikken Kina representerer den eneste legitime ledelsen av Kina (og altså ikke Chiang Kai-sheks Republikken Kina).

3. Taiwan er en del av Kina.

USA og EU anerkjenner («recognize») prinsippets to første ledd, men det tredje leddet, om at Taiwan er en del av Kina, er ikke anerkjent, men bare vedkjent («acknowledged») som et ønske fra Kinas side.

Sin egen tolkning kaller USA og EU «ett-Kina-politikken», og den må ikke forveksles med «ett-Kina-prinsippet», da det er kun det sistnevnte prinsippet som innebærer en imperialistisk maktovertakelse av Taiwan.

En frigjøring fra hva?

Det er svært uheldig at Norge ikke opererer med denne svært delikate forskjellen mellom USA og EUs ett-Kina-politikk og Kinas eget ett-Kina-prinsipp.

Slik underkjenner Norge, som Kina, Taiwans rett til å hevde sin egen uavhengighet i fremtiden. Dette har drastiske konsekvenser for folkerettens og menneskerettighetenes stilling i norsk utenrikspolitikk.

Kinas ett-Kina-prinsipp er nemlig ledsaget av en serie offisielle fantasier i Kina som handler om at Taiwan skal «gjenforenes» med Kina, og at dette egentlig er en «frigjøring» (fra hva?). Og at hvis taiwanesere ikke skjønner at de frigjøres, skal de omskoleres i interneringsleire, som Kinas ambassadør i Frankrike nylig røpte i et intervju.

Norge bør derfor snarest legge seg på USA og EUs linje i dette spørsmålet. Det vil si at Norge må stille seg kritisk til det såkalte ett-Kina-prinsippet og istedet oppfordre til dialog og forfekte en ett-Kina-politikk. En politikk som altså ikke innebærer at Taiwan, ett av de ledende demokratier i Asia, må slaktes.