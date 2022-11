Flere barn i skolehagen, ikke tap av matjord

I et debattinnlegg i Aftenposten 25. oktober advarer Karina Sætersdal Nilssen mot vedtaket om å etablere et besøksdrivhus i Geitmyra skolehager. Nilssen hevder at dette vil føre til nedbygging av matjord.

Det er klart at mange blir bekymret når de leser dette. Heldigvis fører ikke utbyggingen av drivhuset til tap av matjord.

Beliggenheten som i dag er valgt, i nordvestre hjørne ved Ring 3 og Kierschows gate, ble foreslått av skolehageleder Tore Faller i et brev til Bymiljøetaten den 13. januar 2020, nettopp med argumentasjonen at feltet «legger ikke beslag på matjord i bruk. Det kaster heller ikke skygge over tilliggende matjord». Dette var avgjørende for at området der drivhuset skal bygges, ble valgt. Faller, som var med på å foreslå prosjektet i 2015, men i dag er motstander, skriver videre: «Både Oslo kommunale skolehager og Geitmyra matkultursenter mener at felt A, samlet sett, er den beste plasseringen.» Jordanalyser vi senere har fått utført, har også vist at jorden har «mild forurensning» og derfor ikke er egnet til dyrking.

Vi mener den beste løsningen for å bevare Geitmyra skolehager er at flere får ta området i bruk gjennom tilbud som er åpne og tilgjengelige for flest mulig. Området fortjener å bli brukt av flere. Når besøksdrivhuset står ferdig, vil det være viktig for barn og unge i lokalmiljøet og hele Oslo.

Eivind Løvdal, daglig leder, Geitmyra matkultursenter for barn