I et innlegg i Aftenposten 13. september skriver de to fastlegene Christina Stangeland Fredheim og Øyvind Stople Sivertsen at «pengene tilbake»-garanti på legetjenester er en farlig utvikling.

Forfatterne kritiserer Dr. Dropin for å refundere pengene dersom en av våre leger ikke kan hjelpe deg. Av innlegget fremstår det som om dette gjelder alle type konsultasjoner hos Dr. Dropin. Kritikerne har ikke fått med seg at garantien kun gjelder én type digitale konsultasjoner.

E-konsultasjon er effektivt og fleksibelt for både pasienter og leger. Dr. Dropin tilbyr et bredt spekter av tjenester, blant annet allmennlege, psykolog, fysioterapeut, hudlege og gynekolog. For alle disse tjenestene har vi en blanding av fysiske og digitale tjenester.

Fremtidens helsetjenester krever et større digitalt tilbud. Ikke bare fordi det øker tilgjengeligheten av helsetjenestene, men også fordi det bidrar til effektivisering. Ved å kombinere teknologi og mennesker i større grad kan vi gi riktig behandling på riktig nivå til rett tid.

Mange medisinske problemstillinger kan løses via e-konsultasjon, men slett ikke alle. Vårt helsepersonell følger nasjonale retningslinjer til punkt og prikke. Noen ganger er det nødvendig at undersøkelser, resepter, sykmeldinger og legeerklæringer krever et fysisk legebesøk. Da sier vi det. Når pasienter tar kontakt digitalt og dette er vårt råd, så skal heller ikke pasienten betale. Det forsvarer vi.

Det handler ikke om overdiagnostikk, overbehandling eller at vi fraskriver oss ansvaret for behandlingen, slik forfatterne av innlegget hevder. Alle legekonsultasjoner skal ende opp med en god medisinsk vurdering. Hvis ikke vi kan gi en slik vurdering, skal vi heller ikke ta oss betalt for det. Det er vel i motsatt fall at man kan si det ville vært en farlig utvikling.

Daniel Sørli, Dr. Dropin