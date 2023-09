Ja til samarbeid!

Publisert: 27.09.2023 23:00

Vi i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ble utfordret av Trygve Svensson i Tankesmien Agenda til å samarbeide for å få opp valgdeltagelsen. Vi er enige i at deltagelsen må opp, og her er mine forslag.

Arbeidstagerorganisasjonene bør analysere partiprogrammene ut fra våre medlemmers interesser. Selv om vi i YS er partipolitisk uavhengig, kan vi lage grundige analyser av hvordan partienes programmer påvirker våre medlemmer.

Vi bør bruke tilliten vi har, til å oppfordre folk til å stemme. Antall mennesker som stemmer, er et termometer på folks samfunnsengasjement. Dersom vi får folk til å bruke stemmeretten, kan vi bidra til å vekke interessen for også å være medlem av en arbeidstagerorganisasjon.

Vi kan samarbeide om å lage felles arenaer for politiske diskusjoner. Vi på arbeidstagersiden har et unikt nettverk på de fleste arbeidsplasser over hele landet. Her kan vi invitere politikere til å møte medlemmene for å diskutere saker de synes er viktige.

Til sist må vi trappe opp innsatsen for å få med flere som ikke stemmer. Det er et sammenfall mellom de som ikke bruker stemmeretten, og de som ikke er fagorganiserte. Arbeidstagerorganisasjonen har derfor en jobb å gjøre med å vekke den politiske interessen hos denne gruppen. Vi må vise at politikk betyr noe, og at man kan faktisk kan påvirke: både ved å bruke stemmeretten og å bli medlem i en arbeidstagerorganisasjon.

Demokratiet i Norge står sterkt. Men ikke sterkere enn at vi hele tiden må være aktive i vårt arbeid for å sikre at alle mennesker kan og vil engasjere seg. YS er beredt til å gjøre vår del.

Hans-Erik Skjæggerud,

Leder i YS