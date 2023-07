Gi pensjonistene vanlig lønn!

I et oppslag i Aftenposten 14. juli beskrives situasjonen til en sykepleier på 68 år som ikke finner det attraktivt å arbeide for «pensjonistlønn» (p.t. 233 kroner i timen). Hun synes ordningen er underlig, siden det er stort underskudd på kvalifisert arbeidskraft.

Det nåværende pensjonssystemet åpner for at en kan ta ut full pensjon fra fylte 62 år, og det er oppbygd slik at det er den enkelte som vil betale kostnaden ved å ta ut tidlig pensjon. Da blir nemlig ytelsene redusert over tid. Rettferdigheten ligger i at en vil få utbetalt det samme i løpet av forventet levealder, uansett når en starter uttaket.

Mange har tatt ut full pensjon tidlig (62-66 år) og straffes for det om de arbeider videre. Men tidlig uttak er helt legitimt. Det er i prinsippet egne pensjonsmidler. Da bør tidlig-pensjonistene få regulær lønn hvis de vil arbeide videre. Det vil beholde mer kompetanse og arbeidskraft i offentlig sektor, samtidig som mange vil kunne oppleve økt livskvalitet med en fortsatt deltilknytning til arbeidsmarkedet.

Rolf Rønning

Professor, Høgskolen i Innlandet