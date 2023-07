Hvor lovende er egentlig den nye Alzheimer-medisinen?

Jeg skulle ønske jeg var glad for nyheten om den nye medisinen, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto) Vis mer

Dette er kanskje fremskritt, men her må politikerne være på vakt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

En artikkel i Aftenposten 20. juli, fulgt opp av lederomtale 21. juli, skaper håp og forventning om en ny Alzheimer-medisin. Hvor gode er resultatene?

Jeg er slett ingen Alzheimer-ekspert og håper på en grundig populærvitenskapelig redegjørelse fra demensforskerne.

La dette være et forsøk på å helle litt kaldt vann i blodet på alle som nå håper at behandling er rett rundt hjørnet. Innlegget er basert på sammendraget av forskningsartikkelen publisert i Jama JamaEt internasjonalt fagfellevurdert almet medisinsk fagtidsskrift som utkommer 49 ganger i året og som publiseres av American Medical Association. JAMA er det mest utbredte medisinske fagtidsskrift i verden. (Wikipedia) (The Journal of the American Medical Association) (The Journal of the American Medical Association)Et internasjonalt fagfellevurdert almet medisinsk fagtidsskrift som utkommer 49 ganger i året og som publiseres av American Medical Association. JAMA er det mest utbredte medisinske fagtidsskrift i verden. (Wikipedia) 17. juli.

Må skjønne hva det betyr

Den nye studien viser altså at det nye medikamentet, donanemab, har redusert Alzheimer-utviklingen såkalt «signifikant» i løpet av 76 ukers behandling. Signifikant kan oversettes med betydelig.

Jeg har sett på tallene. Totalt 1736 pasienter var med i studien. Hovedresultatene er målt med to skalaer. Målt på den ene skalaen ble de som fikk placebo 6,4 prosent dårligere, mens de som fikk donanemab, ble 4,2 prosent dårligere. Målt med den andre skalaen ble de som fikk placebo, 10,4 prosent dårligere, mens de som fikk donanemab ble 6,7 prosent dårligere. Hvordan kan såpass små tall bli til 40 prosent effekt, som det står i artikkelen?

Alle fremskritt er små, og dette er kanskje rett vei. Men her må politikerne være på vakt

Her må vi skjønne forskjellen på absolutt forandring og relativ forandring. Det er grovt sett fordi når den absolutte effekten ikke er så stor, så blir forskjellen mellom behandling og ikke behandling relativt stor. Derfor fremstilles nesten alltid medisinske fremskritt i pressen med relativ effekt. Det gir håp og salg, noe Aftenpostens leder underbygger.

Medisinen vil bli dyr

Medikamentet ble gitt intravenøst (direkte inn i årene) hver fjerde uke i 72 uker. Hver fjerde pasient som fikk medikamentet, fikk ugunstige, potensielt farlige bivirkninger i hjernen. Blant dem som ikke fikk medikamentet, fikk hver 50. pasient disse bivirkningene. Hver ellevte pasient fikk bivirkninger knyttet til at medikamentet ble gitt direkte i årene, mens det gjaldt hver 200. pasient av dem som fikk placebo. Tre som fikk medikamentet, døde, mens én døde av dem som ikke fikk medikamentet.

Professor Tormod Fladby intervjues i Aftenpostens artikkel og fremhever alle motforestillinger forbilledlig. Han forteller at medisinen også sannsynligvis kommer til å bli dyr. I tillegg sier han at behandlingen vil kreve tett oppfølgning med hjerneskanning, der kapasiteten er begrenset.

Politikerne må være på vakt

Jeg skulle ønske jeg var glad for nyheten. Alle fremskritt er små, og dette er kanskje rett vei. Men her må politikerne være på vakt.

Hvor mye vil det koste å behandle alle i Norge med lett demens for å bremse sykdomsutviklingen med dette medikamentet når man tar med kostnadene til utvidet bruk av hjerneskanning og behandling av komplikasjoner?

Kunne pengene vært bedre anvendt til omsorg og tilrettelegging hjemme eller i egnede, skjermede områder? Når Aftenpostens overskrift og ingress, og nå leder, er et innsalg av medikamentet som produsenten sikkert elsker, kan jeg bare se for meg befolkningens krav.