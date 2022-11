Hva mener forskerne i Hunt og Ungdata?

Ungdata-forskere og forskere i Hunt (Helseundersøkelsene i Trøndelag) mener jeg er useriøs og driver stråmannsargumentasjon (Aftenposten 28. oktober, 5. november og 7. november). Mer stråmann er det ikke enn at Dagsnytt 18 mente min kronikk 24. oktober om psykiske lidelser blant unge brøt så sterkt med allmenn oppfatning at de gjorde den til hovedoppslag. Det vet min utmerkede kollega professor Tilmann von Soest. Han deltok i debatten.

Økningen i selvrapporterte psykiske plager begynte ikke i 2010 med sosiale medier, slik Hunt-forskerne tror. Den har vart så lenge vi har målt (se figur).

Mine seriøse motdebattanter har forsynt oss med kunnskap om unges livskvalitet, alkoholrus, fyllekjøring, tenåringsgraviditeter, røyking, angst- og depresjonssymptomer, hodepine, ensomhet, utenforskap, selvskading, nakke- og skuldersmerter, press, stress, skoletrivsel samt bekymringer for jobb, økonomi, fremtidsutsikter og et godt og lykkelig liv. Alt annet enn psykiske lidelser. Men hva mener forskerne i Hunt og Ungdata? Finnes det beviser for at andelen psykiske lidelser har økt blant unge?

Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo, tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet