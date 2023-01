Saklige aldersgrenser på serveringssteder

19.01.2023 01:00

Aftenposten mener 11. januar at «det er vanskelig å finne prinsipielle argumenter for at utesteder skal kunne diskriminere etter alder». Men argumentene er åpenbare. Ett er at mennesker bør ha rett til å utforme næringsvirksomhet slik de selv ønsker, så lenge de ikke skader andre. Et annet er at staten ikke bør beskytte borgere mer enn nødvendig. Anvend disse prinsippene for eksempel på Hans Olsen, som vet at de fleste foretrekker å sosialisere med jevnaldrende. Det tenkte eksempelet Olsen har en drøm om å starte en nabolagspub med rimelige priser, som kan tjene som hyggested for godt voksne og eldre i strøket. Han har åpenbart aktverdige grunner til å ønske en aldersgrense langt over 20 år og har samtidig fundamentale liberale prinsipper i ryggen. I en by der de fleste serveringssteder er uten aldersgrense, har yngre voksne rikelig med alternativer. Lovens krav om at forskjellsbehandling ikke må være uforholdsmessig inngripende, kan altså sies å være oppfylt.

Det er ikke utenkelig at ovenstående type argumentasjon fortjener gjennomslag også i andre scenarioer, herunder i forbindelse med aldersgrenser på 23 år.

Erik Nord, Kringsjå