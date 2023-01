Hvorfor sliter jernbanen?

10.01.2023 19:00

Det er nesten ingen som tjener penger på at jernbanen fungerer godt, påpeker Lasse Fridstrøm.

Det er etter mitt syn tre dype årsaker til jernbanens krise.

Oppslagene om jernbanens problemer har i det siste vært mange og store. De handler for det meste om de synlige symptomene på at noe er galt fatt. Returstrømmen fungerer ikke, tog innstilles, og Bane Nor og Vy kjekler om prøvekjøringen på Follo-banen.

Men ingen medier synes særlig interessert i å kikke under overflaten og avdekke roten til disse problemene. Og, mer generelt, hvorfor vi får ualminnelig lite igjen for de store investeringene i jernbane. Det er etter mitt syn tre dype årsaker til jernbanens krise.

1. Finansiert over skatteseddelen

For det første er nesten alle selskapene innenfor jernbanesektoren statseide og i siste instans finansiert over skatteseddelen – Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Mantena, Norske Tog, Entur, Vy Tog. De færreste aktører har noen privatøkonomisk interesse av å drive effektivt og tilfredsstille kundene.

Det er nesten ingen som tjener penger på at jernbanen fungerer godt! De hederlige unntakene er børsnoterte Go-Ahead på Sørlandsbanen og sveitsiske Stadler, som selger vedlikeholdstjenester til Vy Tog. Denne nærmest helstatlige organiseringen, nesten fri for økonomiske incentiver, er pussig nok innført av en blåblå regjering.

2. Har misforstått markedet

Myndighetene har, for det andre, fullstendig misforstått markedet. Man har innført anbudskonkurranse for togreiser i den tro at dette må til for å skape konkurranse og effektivitet.

Men jernbanen har nok av konkurranse fra personbiler, godsbiler, busser og fly. Alle disse inngår i markedene for reiser og godstransport.

Om jernbanen hadde vært (del)privatisert, ville dette ha gitt rikelig med sunne incentiver. Bortsatt fra på Myrdal og Finse finnes det ikke noe eget, avsondret marked for jernbanereiser og -frakt.

3. Tautrekking snarere enn samarbeid

Jernbanen er, for det tredje, vertikalt separert. Ett selskap har ansvar for skinnegangen og signalsystemet, et annet kjører togene, et tredje anskaffer og leier ut tog.

Selskapene handler med hverandre, ofte slik at det ene selskapets inntekt er det andres utgift. Det leder til tautrekking snarere enn samarbeid.

Hvilket motiv har eieren av infrastrukturen for å holde denne i stand når det er et annet selskap som tjener eller taper pengene? Høy kvalitet på sporsystemet er til stor fordel for Vy, SJ og Go-Ahead, men medfører først og fremst kostnader for Bane Nor.

De økonomisk sett mest vellykkede eksemplene på jernbanedrift innenfor OECD finner vi i tre land som har skåret klar av EUs krav til vertikal separasjon: USA, Japan og Sveits. I disse landene er jernbaneselskapene integrerte. Samme selskap drifter både trafikken og nettet, omtrent som i tilfellet Telenor. Alle ledd i verdikjeden rapporterer til én generaldirektør med totalansvar.

Ingen av disse problemene lar seg lett løse på kort sikt. Men det er kanskje på tide å starte diskusjonen?