Fem avhoppere, deriblant sentralstyremedlemmer og nestledere, vil stemme mot Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) sitt landsmøtevedtak om å gå inn i Regjeringen Solberg 2. De begrunner det med at «situasjonen er helt ekstraordinær», til tross for at det ikke har skjedd en substansiell endring. KrF-leder Knut Arild Hareides råd sjokkerte visstnok avhopperne dypt. Det kan vi ikke forstå.

Helt siden valgnederlaget har samarbeid vært temaet. Til og med i partilederdebatten i Arendalsuka var Hareide tydelig på at det «naturlig nok» var en reell mulighet å velge et regjeringsalternativ på venstresiden. Et slikt regjeringsalternativ kunne vært foreslått hele det siste året. Hvorfor fremmet ikke avhopperne et slikt forslag tidligere?

Privat

Vi usynliggjøres

I Politisk kvarter på NRK 11. oktober ble nestleder i KrFU Edel-Marie Haukland utfordret på hva hun ville syntes dersom KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad opptrådte på samme måte som nestlederne i KrFU. Hva om KrF-landsmøtet 2. november vil ha en arbeiderpartistyrt regjering og Ropstad fortsatte å presse gjennom sitt eget ønske om en Solberg-regjering? Haukland hadde ikke et tydelig svar.

Å boikotte KrFUs landsmøtevedtak er en usynliggjøring av alle oss som la ned tid og krefter før og under landsmøtet på å argumentere for vårt syn.

Hvorfor skulle man ha en prosess som gikk over flere måneder dersom man likevel skulle droppe vedtaket i løpet av to uker?

Vi må stille spørsmålet: Hva er landsmøtevedtaket egentlig verdt?

Gi fra seg plassen?

Det er ingenting som tilsier at nestledere og sentralstyremedlemmer må delta i landsmøtedelegasjonen. Dersom avhopperne mener samvittigheten ikke kan tillate at de stemmer for flertallet i KrFU sitt vedtak, bør de heller frigjøre plass i delegasjonen til andre som kan nettopp det.

Det eneste argumentet nestlederne og andre sentralstyremedlemmer har for å boikotte et tre uker gammelt landsmøtevedtak, er at de har lyst til det. Det skulle landsmøtet ha visst da man like før samarbeidsdebatten enstemmig valgte dem til nestledere og sentralstyremedlemmer.