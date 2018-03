Mer nøktern digitalisering, takk | Aksel Reppe Villum

Oslo kommunes storsatsing på digital transformasjon, «OSLO:ORIGO», ansetter i disse dager blant annet teknologievangelister og historiefortellere.

At det benyttes vidløftige og pompøse stillingsbeskrivelser innen den private medie- og reklamebransjen er ikke noe nytt.

Men hvorvidt en offentlig etat skal bruke offentlige midler på dette, bør man sette spørsmålstegn ved.

Vage krav

Et raskt søk på ledige stillinger på Finn.no viser at det gjennom denne satsingen pr. dags dato er utlyst ikke mindre enn 32 stillinger, et flertall av disse i stillingskoden spesialrådgiver, med et lønnsspenn på 513.800 til 1.027.000 kroner pr. år.

Privat

Resultatene av «OSLO:ORIGO» har så langt munnet ut i en tegnefilm kalt «Historien om Tim».

Videre har byrådet bevilget 65,5 millioner kroner i 2018-budsjettet til arbeidet med å realisere Tims historie.

Med slike kostnader kan man forvente at personene som nå skal ansettes i «OSLO:ORIGO», har klart definerte oppgaver. Til stillingene som forretningsanalytikere søkes det derimot etter medarbeidere som kan «sikre god og kommuniserbar innsikt ift. de mange satsingene som skal gjøres både i ORIGO:digi og i kommunens mange virksomheter. Kommunen har mye innsikt, som vi med fordel kan samle og dele på tvers i forskjellige kanaler. Og det er behov for masse ny innsikt i de kommende prosjektene».

Hva slags innsikt er det egentlig snakk om? De øvrige stillingsannonsene bærer preg av vage krav til etterspurte kvalifikasjoner og egenskaper hos søkerne og at arbeidsoppgavene er styrt av en tanke om at veien blir til mens du går.

Det blir feil

Selv om «OSLO:ORIGO» ønsker å fremstå som en mindre tradisjonell og stiv del av det offentlige, bestemmes ikke en vellykket digitalisering av Oslo kommune av hverken digitale historier, YouTube-videoer eller å lage en småproff screencast når [noe] vanskelig skal formidles.

Mange offentlige virksomheter gjennomgår nå årlige kutt som ledd i effektiviseringsprosesser. Med sykehjemsplasser og utfordringer i Oslo-skolen i mente, gir ikke den liberale pengebruken særlig mening.

Oslo kommunes digitaliseringsprosess fører med seg en kraftig økning i offentlige ansatte med høye lønninger og til dels lite definerte arbeidsoppgaver. Digitaliseringsprosjekter i det offentlige bør behandles på samme måte som alle andre utviklingsprosesser.

Det blir feil å presentere «OSLO:ORIGO» i nærmest religiøse ordelag hvor det å spre det glade budskap skal være mantraet.

Mer nøktern tilnærming

Byrådets frykt for å tråkke i teknologenes bed kan ikke skje på bekostning av ansvarlig pengebruk og politisk styring. Det bør være på sin plass å kreve en mer nøktern tilnærming.

Om man skal dømme ut ifra et av kvalifikasjonskravene for stillingene som «teknologievangelister», tyder mye på at det motsatte er tilfellet: «Vi skal lage og lære mye nytt, så det er en fordel å ikke være utpreget pessimist eller problemorientert. Litt mer Solan enn Ludvig, som Aukrust kanskje ville sagt.»

For hvem ønsker vel å bli beskyldt for å stå i veien for utviklingen?

