Det har lenge vært sterke innvendinger fra medisinsk hold mot nedleggelse av Ullevål sykehus. Med Helse Sør-Østs (HSØs) enorme utbyggingsplaner på Gaustad dukket det også opp juridiske spørsmål. Prosjektet innebærer en stor reguleringsrisiko. Med andre ord: Risiko for at det ikke kan gjennomføres som planlagt fordi det strider mot lover og regler.

Høye hus og høy reguleringsrisiko

Plan- og bygningsetaten påpekte i fjor høst svært høy reguleringsrisiko på flere punkter for HSØs foretrukne høyhus-alternativ: Byggeområdet er for lite, høyden bryter med høyhusstrategien, bevaringshensyn, landskap og blågrønn struktur, byrom og bymessig sammenheng.

På grunn av problemene med HSØs plan finnes det i dag ytterligere tre planalternativer. Ett er lavere, men vil utfordre viktige verneverdier på fredede Gaustad sykehus. De to siste er alternativer foretrukket av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Disse passer dårlig med HSØs ønsker.

Felles for alle alternativene er kjøreadkomst kun via trafikkerte Ring 3. Ullevål, med dagens akuttmottak, har til sammenligning flere adkomstveier.

Fare for prosjektstopp

Reguleringsrisikoen kan medføre både forsinkelser, kostnadsoverskridelser og at prosjektet stopper opp.

Forhold ved tomten (trang, bratt og nær viktige frilufts- og verneverdier) tilsier at planarbeidet trekker ut. Siden Gaustad og Aker er del av samme prosjekt, berører forsinkelse på Gaustad også Aker.

Rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers har påpekt at prosjektene må endres mye dersom man ikke får bygge så høyt som forutsatt, og at dette trolig vil ha betydelig kostnadskonsekvens.

Virker uforsvarlig

For HSØs foretrukne høyhus-alternativ er reguleringsrisikoen så høy at det virker uforsvarlig å basere planleggingen på at det kan gjennomføres.

HSØ erkjenner at reguleringsrisikoen er høyere enn ønskelig, men fremhever at involverte parter må vise kompromissvilje for å få til den «totalt sett beste samfunnsmessige løsningen». Den langvarige motstanden fra helsepersonell mot Gaustadprosjektet, i kombinasjon med innvendingene i planprosessen, viser imidlertid vektige samfunnsmessige hensyn mot prosjektet.

Den beste løsningen

Ekspert på kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter, Eilif Holte, har kritisert HSØs prosess og påpekt at det alltid skal utredes to fullverdige alternativer i denne typen utbyggingssaker.

HSØ skal «belyse» Ullevål, men sier at dette ikke er en full utredning. Vi minner om at den beste samfunnsmessige løsningen har størst mulighet for å oppnås hvis man følger prosessreglene. Det er nettopp poenget med slike regler.

Oslo bør kreve at det gjennomføres en full utredning av Ullevål. Verdien for Oslos sykehusbrukere, ansatte og pårørende av å få et moderne sykehus i egnede omgivelser på Ullevål-tomten og verdien av å bevare verne- og friluftsverdiene på Gaustad, er ikke nødvendigvis sammenfallende med HSØs (og dermed statens) interesse av å realisere tomten på Ullevål og innkassere engangsgevinsten.

Hva som er den totalt sett beste samfunnsmessige løsningen kan ikke vurderes uten en reell sammenligning mellom flere alternativer som er like godt utredet.