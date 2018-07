UDI-direktør Frode Forfang skrev her i avisen 5. juli: «En del migranter vet godt at de ikke fyller kravene for asyl. Likevel kommer de. Hvorfor?» Et godt og viktig spørsmål.

Hvorfor kommer de? Forfang svarer selv at de mange tusener som vet at de ikke har rett til asyl, prøver å komme seg til Europa fordi de er fristet av svart arbeid og et liv uten rettigheter i den svarte økonomien.

Spør deg selv

Men hvorfor vil mennesker gå med åpne øyne inn i en slik slavetilværelse? Forfang åpner så vidt på lokket om dette når han sier at «migrantene som velger et slikt liv, har likevel kommet til at det er bedre enn alternativene i hjemlandet». Nettopp. Det er her årsaken ligger.

Hva er det de flykter fra? Vi kan jo tenke oss selv: Hvor ille må du ha det før du forlater alt du har, bruker alt du har av penger og med livet som innsats flykter til en annen verdensdel? Jo, det gjør du når du mangler mat, arbeid og fremtidsutsikter.

Da, og først da, er du villig til å ofre alt – slik migrantene fra Afrika gjør.

Hvis du bor i et land i krig kan du ha det så fælt at du ofrer alt og legger på flukt, selv om du vet at du ikke tilfredsstiller asylkravene om å være politisk forfulgt eller annet.

Klimaflyktninger gis ikke asylrett

Hvis du ikke lenger klarer å dyrke mat eller får tak i mat, da kan du også komme til at det å bli migrant er det eneste alternativet.

Og det er den siste gruppen som øker. Det må Frode Forfang, politikere og folk flest ta inn over seg. Global oppvarming gir allerede så store problemer med vannforsyning, ekstrem varme, endret monsunregn og elendige avlinger i store områder i tropiske områder og i Afrika at folk ikke kan bli boende. De blir klimaflyktninger. Det gir ingen asylrett, men hvis alternativet er sult – da blir alle migranter.

Vi må erkjenne at verden har et stort antall klimaflyktninger allerede, og at antallet vil stige eksponentielt til over én milliard i løpet av de kommende 30 årene. Dette må forstås for at verden og Norge skal klare å lage politikk og tiltak som løser de enorme utfordringene som klimaflyktningene vil gi. Jo lenger vi lar være å ta klimaendringenes konsekvenser på alvor – jo større og mer uhåndterlige blir migrasjonsproblemene.

