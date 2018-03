Kritikken handler ikke «bare» om utvisning av kriminelle utlendinger, men om maktfordeling.

I et innlegg i Aftenposten den 20. mars stilte to ledende medarbeidere ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) tre kritiske spørsmål om Norges holdning til utkastet til en Københavnerklæring som den danske regjeringen la frem i februar.

Utkastet drøftes under en internasjonal konferanse i april. Det handler om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og dens såkalt dynamiske fortolkninger.

Feil premisser for kritikken

EMDs dynamiske fortolkninger har for eksempel med hjemmel i retten til «privatliv og familieliv» skapt regler om familiegjenforening, utvisning av kriminelle utlendinger, vern mot nabostøy og forbud mot fotografering av kjente personer.

Slike regler kan være vel og bra, men i et demokrati vedtas de av folkevalgte etter en demokratisk prosess. Da de hverken var kjent eller forutsatt da konvensjonen som brakte EMD til verden ble skrevet, utfordrer de derfor demokratiene.

Fakta: Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) Internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i 1959 i Strasbourg. Domstolen behandler anklager fra enkeltmennesker, grupper av mennesker eller stater om brudd på EMK begått av Europarådets medlemsland. I tillegg til å dømme i enkeltsaker kan domstolen avgi uttalelser om hvordan konvensjonen skal forstås i et konkret tilfelle.

Den forutsetningsløse leseren må oppfatte det som at det danske utkastet vil frata EMD sin uavhengighet, og at grunnlaget bare er at danske politikere ønsker å kunne utvise flere kriminelle utlendinger. Norge burde derfor, som Sverige og Finland (tilsynelatende?) tenker å gjøre, gå imot Københavnerklæringen.

Hva Norge bestemmer seg for, skal jeg ikke blande meg opp i. Men premissene som legges frem som grunnlag for denne kritikken, er helt feil.

Legitimt politisk budskap

Danmarks ønske om å sende signaler til EMD om de dynamiske fortolkningene skyldes ikke en tilfeldig politisk idé. Det skyldes en kritikk som er uttalt i brede kretser av den juridiske offentligheten, ikke bare i Danmark, men også i resten av Europa.

Kritikken er blant annet fremsatt av representanter for de øverste domstolene. I artikkelen min i det danske vitenskapelige tidsskriftet Juristen (2017, s. 81 ff.) har jeg blant annet redegjort for denne debatten. L

eserne finner artikkelen på nettsiden min: www.jura.ku.dk/mba.

Kritikken handler ikke «bare» om utvisning av kriminelle utlendinger, men om maktfordeling: EMD har gjort seg til lovgiver, men er utenfor politisk kontroll, fordi konvensjonens materielle regler reelt sett ikke kan endres. Slik skiller EMD seg fra nasjonale domstoler, hvis praksis alltid kan endres ved lovgivning. At medlemsstatene forsøker å sende politiske budskaper til EMD, er derfor både forståelig og legitimt.

Finlands forhold til EMD

Det er helt feil å snakke om at denne typen signaler vil undergrave EMDs uavhengighet. Den sikres ved konvensjonsgrunnlaget, som jo ikke endres ved Københavnerklæringen. Ellers har Europarådets medlemsstater tidligere uttalt seg om EMDs dynamiske fortolkninger, for eksempel i Brighton 2012. Mener de to skribentene også at EMD ble undergravd den gangen?

Når de to skribentene holder opp Finland som et eksempel til etterfølgelse, kan jeg ellers bemerke at Finland ikke alltid retter seg etter EMD. Sjekker du statistikken som dukker opp ved et Googlesøk på «Country Factsheet COE», finnes det fremdeles 42 EMD-dommer som Finland ikke har rettet seg etter.

Kanskje de to skribentene heller enn å rose Finland for motstanden mot Københavnerklæringen burde oppfordre til større respekt for EMD-praksis?

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

