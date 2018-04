Da jeg kom til Norge for nærmere tredve år siden, var vennligheten og rettferdigheten noen av de første særtrekkene jeg la merke til hos nordmenn. Dette oppdaget jeg, selv om jeg ikke hadde noen norske venner på det tidspunktet.

De eneste nordmennene jeg snakket med personlig, var folk i det offentlige. For meg, som kommer fra Kenya, var det fantastisk å se hvordan folk jobbet i dette landet. Offentlige tjenestemenn tok seg tid til å forklare prosedyrene for meg på en måte jeg aldri hadde opplevd tjenestemenn i mitt land gjøre.

Nordmenn var alltid villige til å hjelpe

Jeg takker Gud for GPS i dag, men det fantes ikke GPS da jeg kom til Norge i 1990. Men nordmennene var alltid villige til å hjelpe meg om jeg ikke fant veien, også politiet.

Politiets vennlighet var utrolig for meg. Hvis jeg så en politimann komme mot meg på gaten i mitt land, krysset jeg til motsatt side for ikke å møte ham. Ikke fordi jeg hadde gjort noe galt, men et møte med en politimann kunne vise seg å bli problematisk, selv om man hadde ren samvittighet.

Norske særtrekk jeg er veldig stolt av

Når jeg nå, etter mange år i Norge, har jobbet utenlands, er jeg blitt gjort oppmerksom på at jeg er veldig norsk. Først ble jeg overrasket over at jeg, med afrikansk avstamning, ble fortalt dette, men med tiden skjønte jeg at de fleste så hvordan jeg jobbet og at min lederstil ikke er hierarkisk. Dette har jeg lært i Norge.

Sammenlignet med folk i mange andre land behandler nordmenn sine medarbeidere med respekt. Disse er noen av de norske særtrekkene jeg er veldig stolt av.

I dag virker det som situasjonen i ferd med å forandre seg. Den norske følelsen av rettferdighet ser ut til å ha forandret seg. Det språket mange folk bruker, enten i sosiale medier eller i aviskommentarer, er et annet enn tidligere.

Ytringsfrihet er viktig i et demokrati, men med den følger også et ansvar. Sumaya Jirde Ali-saken illustrerer dette, språkbruken egner seg ikke i en politisk diskusjon.

Måten vi nå diskuterer på

Endringen har vært sakte og stabil, men har akselerert de siste årene. Måten vi diskuterer på, er i ferd med å ødelegge det som gjør Norge til et fantastisk land. Vi diskuterer flyktningenes situasjon på en annen måte enn tidligere. Et eksempel er de vietnamesiske båtflyktningene som kom fra slutten av 1970-årene og inn i 1980-årene.

Norge er i stand til å hjelpe flyktninger, og gjør det. Når situasjonen er så vanskelig som den er i dag, vil det være irrasjonelt å ødelegge det som har vært bra i et folk.

Ikke mulig å huse alle

Jeg mener ikke at Norge skal åpne dørene for alle som ønsker å komme hit, det er ikke mulig å huse alle, men vi trenger saklige og rasjonelle diskusjoner, og ikke de hissige, stygge og unyanserte kommentarene som i stor grad preger meningsutvekslingene i dag.

Jeg applauder dem som står opp for de svake, for slik verden er i dag, kan det ikke være lett. Og jeg ber om- og håper at det norske folket ikke taper sin følelse av rettferdighet, og at de vil fortsette å kjempe for rettighetene til verdens mindre privilegerte. Ikke ødelegg de viktige, norske verdiene som toleranse, medmenneskelighet og raushet, hverken med ord eller handling.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Resultater fra helt fersk monitor-undersøkelse viser at nordmenn ikke er så innvandringskritiske som samfunnsdebatten kan gi inntrykk av: