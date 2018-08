Legeforeningen skyter uhemmet på myndighetene, men er nok ikke selv uten skyld i dagens situasjon.

Som leder av Vestfold legeforening noen perioder på 1990-tallet og i forkant av etableringen fastlegeordningen, var undertegnede en ihuga tilhenger av den planlagte ordningen.

Den entusiasmen har bleknet, og yngre kolleger kan under de rådende omstendigheter ikke anbefales å arbeide som fastlege.

Fyndord som «vaktbikkje», «portåpner», garantist for LEON-prinsippet («Laveste effektive omsorgsnivå») osv. appellerte til størstedelen av almenpraktikerkorpset som støttet filosofien - ikke minst dens idealistiske og samfunnsmedisinske sider - da den ble innført for 16 år siden.

Fortrenger pasienter henvist av fastlegene

Fastlegen skulle være med å styre riktig ressursbruk, forhindre «shopping» og skape en gjensidig mer forpliktende binding mellom pasient og lege til alles beste - ikke minst NAV.

Den fikk sitt første grunnskudd allerede fra dag én.

Da ble det i tre prøvefylker innført en ordning der kiropraktorer og manuellterapeuter ble gitt henvisningsrett og røntgen- og rekvisisjonsrett.

Det kan diskuteres hvor hensiktsmessig det er at helsepersonell som ikke har anledning til å vedlegge prøvesvar og ikke ser pasientens fulle sykdomspanorama, skal fortrenge pasienter henvist av fastlegene. Det var iallfall ikke dette legene stemte over. Kjente Legeforeningen til dette i forkant?

Ordningen er nå landsomfattende og med begrenset sykmeldingsrett.

Oppsplittende tiltak

Siden har det fulgt andre tiltak som er like oppsplittende. Jordmødre er på offensiven når det gjelder svangerskapsomsorgen, prevensjon og behandling av kjønnsykdommer osv. Dette har vært fremholdt som viktige innfallsporter til en fornuftig familiepraksis med god oversikt, slik Stortinget ga uttrykk for var ønskelig.

Jordmødre kan ikke gi sykmelding, men «svangerskapspenger». Dette kun når det er «fare for fosteret».

Og fastlegen har ikke krav på å få vite hva som har vært til fare for fosteret. Dette har vært støttet av Helsedirektoratet (Dagens medisin 20–01-2013 ). Ikke greit å forstå.

Fastlegene trenger ikke engang bli holdt orientert av andre helsearbeidere om farlige forhold. Hvor ble det av «oversikten»?

Fastleger savner støtte fra Legeforeningen

Mens den opprinnelige fastlegeordningen fastslo at bare fastlegene kunne sykmelde, evt. med en startperiode fra sykehuset, kan nå altså flere profesjoner gjøre dette uten fastlegens vitende – og uten reaksjon fra NAV. Selv om fastlegen dagen før friskmeldte pasienten og gjør NAV oppmerksom på dette, blir det heller ikke da reagert (Dagens medisin, 07–09–2015).

Slike «samarbeidsformer» er ikke i takt med de opprinnelige intensjoner og skaper selvfølgelig en del frustrasjon.

Det er derfor riktig at det offentlige har et stort ansvar for at Fastlegeordningen er i fritt fall. Men heller ikke Legeforeningen er uten skyld, og det har ikke bare med lønns- og arbeidstidsforhold å gjøre: Mange fastleger liker faktisk å arbeide mye.

Det mangler ikke på saker der fastleger som har kommet i kontrovers med kommunene i faglige og organisatoriske spørsmål (f. eks. legevakt), savner støtte fra sin fagforening. I en varslingssak fra Vestfold der undertegnende til slutt endte opp med å få unnskyldning og stor erstatning, og der den kommuneansatte mistet stillingen etter Høyesterettsdom, kunne Legeforeningen ikke hjelpe meg. Kommunen betalte også legens advokatutgifter.

Står mutters alene

Mens sykehuslegene er omgitt av en stor organisasjon, står man som fastlege mutters alene. Dette er lite tiltalende for yngre leger som i dagens tiltagende klagekultur lurer på hvilken vei de skal slå inn på.

Heller ikke når det gjelder pensjon, kan privatpraktiserende leger sammenligne seg med fastlønnede leger og sykehusleger. Mens disse har gode offentlige pensjonsordninger, har Legeforeningen gjennom mange år manøvrert slik at de opprinnelige ordningene nå er så godt som fraværende for privatpraktiserende fastleger.

Legeforeningen peker med rette på det offentlige som hovedsyndebukken for at legenes interesse for at Fastlegeordningen er i fritt fall. Men Legeforeningen er ikke selv uten skyld. Den er faktisk en del av problemet.