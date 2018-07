Kort sagt, søndag 29. juli

17–3

Det skrives og snakkes om idrettsgleder, og -sorger hos de unge. Hver gang jeg leser et slikt innlegg, kommer jeg på en episode som hendte i en håndballhall i Asker for flere år siden.

Jeg dømte en kamp i J12 eller 14 år. Da kampen nærmet seg slutten, sto det 17–2. Med under ett minutt igjen får ei jente tak i ballen og løper mot mål. At hun kanskje brukte noen flere skritt enn det som står i regelboken, var jeg noe «usikker» på. Muligens kom hun også noen millimeter for langt inn i målfeltet. Ballen gikk i mål, og jeg godkjente målet. Gleden til denne jenta var formidabel, kanskje det var hennes første og eneste mål i en kort håndballkarriere?

Men lederen på laget som fikk målet mot seg, skreik om for mange skritt. Jeg dømte alene og pekte på resultattavlen og sa, – kanskje avgjørelse har noe med tallene på tavlen å gjøre! – Det er feil, var svaret jeg fikk. Sekunder senere blåste jeg av kampen. Alle smilte og var fornøyde, bortsett fra laglederen som hadde vunnet 17-3. Det ble ikke lange samtalen mellom oss. En av oss var på feil sted, men jeg tror ikke det var meg. Det er viktig å ha en god opplevelse, selv om ikke alle regler følges slavisk. Særlig for de yngste.

Per Døving, tidligere dommer, Haslum IL

Vann nok i Marka!

Vann- og avløpsetaten har nå 75 prosent magasinfylling, som tilsvarer nesten ett års vannforbruk i Oslo, ifølge Aftenposten 25. juli. Det blir dermed ingen vannkrise i sommer og heller ikke til vinteren, hvis det kommer litt høstregn.

Oslo kommune har «lagt alle eggene i én kurv», med å bygge bare ett stort vannbehandlingsanlegg med inntak fra Maridalsvannet. Derfor har det kommet påbud fra overordnet myndighet om alternativ vannforsyning senest i 2028. Det planlegges nytt stort vannbehandlingsanlegg ved Huseby i vestlig del av Oslo. Men tilførsel av råvann fra Holsfjorden (del av Tyrifjorden) vil kreve både lang tunnel og pumpestasjon. Det blir rådyrt. Like før krigen ble en alternativ vannforsyning påbegynt, med betydelig oppdemming av Langlivannet og tunnel sørover til gårdsbruket Kjelsås, langt nord i Sørkedalen. Det naturlige nedbørfeltet til Langlivannet er bare 53 kvadratkilometer. Derfor må slik vannforsyning fra Langlivannet omfatte (billig) overføring av vann fra Store og Vesle Sandungen. For å sikre vannforsyningen også hvis inntaket fra Maridalsvannet må stenges en periode, må nok magasinet i Langlivannet utvides noe, med noe ytterligere oppdemming.

Oslo kan skaffes tilstrekkelig vann fra Marka. rådyr tilførsel av råvann fra Holsfjorden er unødvendig.

Jo Heringstad, Ås

Oppklarende om EØS

NHO gir i Aftenposten en nyttig presisering av sin vurdering av å si nei til enkelte EØS-direktiv. Et norsk nei til avgrensede direktiver vil ikke sette hele avtalen ut av kraft. Dette er også KrFs vurdering.

I tillegg er det viktig å presisere at det også internt i EU kan være uenighet om direktiver. Et eksempel er datalagringsdirektivet hvor EU gjorde om på dette, og med det beveget seg i retning av Norges holdning.

Så er NHO og KrF skjønt enige om at EØS-avtalen har tjent Norge godt og har vært kritisk viktig for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Det vil den fortsatt være fremover.

Knut Arild Hareide, partileder i KrF

En sensasjon på Lillehammer!

På Lillehammer Kunstmuseum vises det i sommer en storartet utstilling med 150 malerier av tidlig 1900-tallskunst. Det er fire av Matisse-elevene – eller Pariserne som de kalles – Per Krohg, Jean Heiberg, Henrik Sørensen og Axel Revold. Denne utstillingen er en sensasjon.

Det er den fordi vi sjelden ser så mye flott og retrospektiv kunst samlet på ett sted, fordi noen av maleriene er hovedverker av disse fire, og fordi mange av dem vises offentlig på mange tiår. Noen av disse har vært bortgjemt i Nasjonalgalleriets magasiner. En skam for Nasjonalmuseet. Utstillingen har ikke vært omtalt eller anmeldt i Aftenposten; en uforklarlig unnlatelse. Det er 18 mil fra Oslo til Lillehammer, men det er verdt hele turen, også for en kulturavis.

Leif Osvold

En bedre sammenligning

Per Anders Langerød skriver i Aftenposten 26. juli at Per-Willy Amundsens uttalelser om å stoppe innvandring fra muslimske land, ikke består den såkalte jødetesten. Jeg ønsker ikke å forsvare Amundsen, ei heller å angripe Langerød. Men jeg mener det er en distinkt forskjell mellom disse tilfellene, ettersom jøder er like mye en etnisk gruppe som en religion. Islam er en ideologi og ikke etnisk betinget. Hadde Amundsen uttalelser dreiet seg om å stoppe innvandring fra arabiske land, ville det vært en bedre sammenligning.

Emil Tjore, Oslo

Hvem kan dømme?

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle skriver om tidligere Frp-politiker Steinar Langholm. Er han ikke kvalifisert til å sitte som sorenskriver og dømme i norske rettssaler? Det er da legitimt å spørre: Vil en kristen dommer da ha forutsetninger for å dømme en humanetiker? Eller motsatt? Hva med pakistanske leger? Gir de lettere sykmeldinger til «sine»? Hva med muslimer som er ansatt i det offentlige generelt? De skal vurdere søknader, både til muslimer, kristne, buddhister, katolikker og ikke minst jøder?

Hvordan kan vi stole på at saksbehandlingen går riktig for seg?

Jeg synes Stanghelle her beveger seg ut på dypt vann.

Bente Jørgensen