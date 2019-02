Nasjonens hemmeligheter kompromitteres ikke av at vi fører en åpen debatt om mekanismene som omgir dem. Tvert om: Offentligheten må og skal diskutere prinsippene som beskytter fellesskapets verdier. En av disse viktige verdiene er åpenheten selv.

Se for eksempel debatten vi har ført i to og et halvt år etter at Lysne II-utvalget anbefalte et digitalt grenseforsvar. De mange innspillene har vist at uenigheten er stor, men også at utvalgets konklusjon er bemerkelsesverdig robust. Ikke en eneste hemmelighet har gått tapt underveis.

Prikket på skulderen

Samferdselsdepartementet har møtt de tre mobilnetteierne Ice, Telia og Telenor for å diskutere sikkerheten i kommunikasjonsnettene og hvordan vi skal forholde oss til Huawei. Huawei-spørsmålet ble aktualisert da USA i fjor startet en kampanje for å få sine allierte til å droppe selskapet. I Norge har regjeringen bekreftet at den er i tett dialog med USA om spørsmål knyttet til digital infrastruktur.

Leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, la mandag frem etatens årlige trusselvurdering. Hun sa det vil være til ulempe om våre allierte ser oss som upålitelige fordi vår digitale infrastruktur lekker. Med dette formulerte PST-sjefen egentlig at Norge har fått beskjed fra Washington D.C. om at Huawei utgjør en sikkerhetsrisiko.

I et lite land som Norge trumfer sikkerhetspolitikken de fleste andre hensyn.

Har fått munnkurv

Hvilke problemer og mulige løsninger diskuterer norske myndigheter med landets mobiloperatører? Inside Telecom får ingen svar fra selskapene på disse spørsmålene.

Dette står i skarp kontrast til for eksempel Danmark, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har måttet tåle ramsalt kritikk fra telebransjen på grunn av sine uttalelser om Huawei. Eller til Storbritannia, hvor konsernsjefen i verdens nest største mobilselskap, Vodafone, har advart mot konsekvensene av et omfattende Huawei-forbud.

Munnkurven her hjemme gjør at mobilselskapene sensurerer seg selv forbi statens hemmelighetsbehov. Det hadde vært bedre om de deltok i det offentlige ordskiftet.

Kina reagerer

USA og Kina er i handelskrig. Kanskje er det dypest sett kampen om det teknologiske hegemoniet for det neste tiåret vi er vitne til.

Her hjemme har regjeringen merket seg de kinesiske reaksjonene overfor Canada etter arrestasjonen av Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou. Kinesiske myndigheter følger nøye med når land etter land innfører restriksjoner mot Huawei. Norge vil for all del unngå kinesiske sanksjoner.

Våre myndigheter vet å balansere motstridende hensyn. Men når vi bygger morgendagens Norge trenger vi innsikt i avgjørelsene som fattes, slik at vi får visshet om at valgene som tas er de aller beste.

Derfor trenger vi et åpent ordskifte rundt Huawei.

Og vi trenger å forstå hva Norge sier nei til hvis myndighetene ender med å stoppe de fremadstormende ingeniørene fra Midtens rike.

