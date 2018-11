Kort sagt, fredag 23. november

Utøya og «Helge Ingstad»

«Sjøfartsnasjonen» Norge har nå to «ikoniske» bilder på skjebnesvanger udyktighet: Beredskapstroppens gummibåt 22. juli og synkende KNM Helge Ingstad.

Titalls Utøya-liv ville vært spart hvis politiet hadde tenkt mindre HMS og mer plikt. Etter et uforståelig havari virker Forsvarets prioriteringer like skjeve. Selvfølgelig skal det militære verne individers rettssikkerhet, men først pliktene overfor fellesskapet.

Etter 22. juli definerte statsminister Stoltenberg «forpliktelse» på norsk, som ikke å ta ansvar: bli sittende. Ingen måtte gå, tross manglende sikring av Utøya og politiets tabber. Å tviholde på et narrativ om høyreekstremisme er blitt et vern mot selvoppgjør.

Fregattens kollisjon er usannsynlig uten grove feil fra dem på broen. Ingen er suspendert. Senere bommet de ansvarlige på adekvat sikring. Hvis en kollisjon i fredstid uten personskader defineres som en krise for alle om bord med katastrofehjelp osv., hva med krig? I kamp skal forsvaret områ seg momentant; her kan avklaring ta lang tid. Vanligvis læres at en skipskaptein har et totalansvar: så langt ikke i det norske sjøforsvaret.

Molbohistorier om Forsvaret i milliardklassen er for mange. Da nye, superdyre jagerfly ankom, måtte de klare seg uten hangar. I en farlig verden bør Forsvaret rustes opp. Men nye milliarder til et så dysfunksjonelt system?

Sjefen for Sjøforsvaret sa at «dette er de beste vi har». Forsvarsministeren avfeier enhver kritikk. De forstår ikke at det bisarre havariet og egen opptreden belaster forsvars- og betalingsviljen.

Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

