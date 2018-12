Kort sagt, onsdag 5. desember

Du får mye pengestøtte når du studerer i utlandet

Vi har en av de beste studiefinansieringene i verden, også for utenlandsstudier. Likevel reiser bare 16 prosent av norske studenter til utlandet i løpet av studietiden.

I et innlegg i Si ;D skriver Ingrid Ravnanger (21) at flere norske studenter burde studere i utlandet. Det er jeg helt enig i! Vi har et mål at halvparten av alle studentene skal ha et opphold i utlandet. Det er viktig både for studentene selv og for landet vårt.

I Norge er vi så heldige at har en av de beste studiefinansieringene i verden. Hvis du velger å studere i utlandet kan du ta med deg det norske studielånet ditt og du får et reisestipend fra Lånekassen. Reiser du med EUs utvekslingsprogram er det ingen studieavgifter eller skolepenger og du får i tillegg et ekstra stipend i måneden fra Erasmus+. Jeg mener at høyskolene og universitetene må bli flinkere til å informere studentene om alle tilbudene som finnes.

Ravnanger skriver at den enkelte student må ta opp et stort lån for å kunne gå på eliteuniversitetene. Hun har rett i at noen eliteuniversiteter i utlandet koster mange hundre tusen i skolepenger hvert år. Til utvalgte prestisjeskoler får du derfor et tilleggsbidrag fra Lånekasse for å hjelpe deg med å dekke disse skolepengene. På det meste kan du få 47.000 i vanlig stipend og 71.000 i tilleggsstipend i året, på toppen av lån. Det er betydelige summer! Det er flere grunner til at studenter velger ikke å reise ut, men det bør i alle fall ikke være en oppfatning av at det trenger å bli dyrt som gjør at de velger å bli hjemme.

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister (V)