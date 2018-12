I sitt svar til min kronikk fra 25. november, slår ZEROs Marius Holm fast en rekke ting jeg er helt enig med ham i. At verden trenger grønn vekst. At rene energikilder ikke vil være til hinder for økonomien. Osv.

Det han ikke ser ut til å ville ta tak i, er kronikkens sentrale poeng, nemlig at en stadig større mengde forskning viser at grønn vekst ikke er mulig.

Holm avviser endog ressursforbruk som forklaring på klimakrisen, og sier det er CO₂-utslipp og avskoging som har skylden. Men ikke bare er økte utslipp fra fossil energi og avskoging en konsekvens av økt ressursforbruk. fossilt brensel og skog er ressurser.

Hva skyldes denne berøringsangsten? Hvorfor er overforbruk borte fra ZEROs vokabular? «He who shall not be named?»

Her er en tentativ forklaring: ZERO vil bytte ut en type forbruk med en annen. Vekst skal redde klimaet.

De vil for eksempel forsyne verden med så mye bioenergi at det vil kreve et areal som er 3 millioner kvadratkilometer større enn all verdens dyrkede mark. De ville plassere vindmøller i det verst tenkelige området for vindmøller i hele Norge. De går inn for krafteksport som vil medføre økt effektkjøring og desimering av norske elver.

For å berettige veksten slår Holm fast det banale: Økonomisk vekst er bra.

Det er jo nettopp det som gjør situasjonen vanskelig. Det viser seg nå at den samme mekanismen som har løftet milliarder ut av fattigdom og gitt oss alt fra utrolige velferdstjenester til Teslaer, står i en fundamental konflikt med livet på kloden.

Dette er dilemmaet vi står overfor. Og dette er dilemmaet ZERO ikke vil snakke om.