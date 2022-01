Kort sagt, tirsdag 25. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Taliban, holkeføre. Her er dagens kortinnlegg.

Naivt å tro at Taliban vil dele pengene med andre enn sine nærmeste

Det har vakt sterke reaksjoner at disse som en gang ble sett på som de farligste terroristene, ønskes velkommen til Norge.

Selv om det hevdes at invitasjonen ikke er noen anerkjennelse av terrororganisasjonen, opplever mange invitasjonen som en hån mot de mange tusen drepte under den 20 år lange krigen. Over 20 år med krig har hatt en høy pris med 47.000 sivile drepte, ifølge Cost Of War.

I tillegg er mange titalls journalister, flere hundre hjelpearbeidere og mange tusen soldater drept, inkludert ti norske. I delegasjonen er hovedmannen bak mange av disse drapene.

Mange er kritiske til besøket og redde for at vi har glemt det disse ekstremistene står for. Henrettelsesmetoder som steining til døde, henging og selvmordsbomber er noen av metodene de er kjente for. De siste fem månedene viser at Taliban ikke på noen måte har endret seg. De gir blaffen i folkeretten. Siden de overtok makten igjen, har de innført flere restriksjoner i kvinners og minoriteters deltagelse i samfunnet og yrkeslivet.

Landet er i en humanitær krise. Mens terroristene nyter privatfly og hotellopphold på Soria Moria, står mange millioner i fare for å sulte i hjel. Det økonomiske systemet har kollapset. Vinter og kulde, skyhøye priser på matvarer, tørke og nød har ført til at mange familier er blitt tvunget til å selge sine barn for å overleve.

Takket være tidligere president Ashraf Ghani og hans korrupte regjering har terroristene makten nå. Det får vi ikke gjort noe med. Den eneste muligheten å unngå en humanitær katastrofe i landet på er dialog. Selv om denne dialogen må skje på terroristeneres vilkår, forventes det at det settes klare krav.

Taliban er avhengig av støtte og kommer selvfølgelig til å gi løfter om det ene og det andre, slik de har gjort utallige ganger tidligere. Men det er ren løgn. Det er utrolig naivt å tro at pengesekken de får med seg, deles med andre enn deres nærmeste.

Norskafghanere får stadig rapporter om at bistanden som kommer inn til landet, ikke når frem til dem disse er tiltenkt, for eksempel minoritetene. Her er det viktig å sette tydelige vilkår slik at kvinner og minoriteter får sin del av bistanden.

Javad Jaghori, advokat

Trappene er blitt til bratte bakker av is

Gangveier blir måkt og strødd med små traktorer. Men trappene er blitt overlatt til seg selv, og nå er det bratte bakker der trinnene så vidt synes under tykk, blank is.

På et stadium var denne isen våt slaps. Dette kunne vært feid unna med en enkel spade. Det ville tatt fem minutter. Å hakke vekk isen tar minst fem timer. Og da med fare for å ødelegge selve trappen.

Finnes det ingen kommunal myndighet som kunne tatt dette ansvaret?

Helge Winsvold, Vålerenga