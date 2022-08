Kjernekraft er hverken dyrt eller vanskelig. Norge bør satse på det.

Jan Emblemsvåg Professor, NTNU

Hinkley Point C er et anlegg for produksjon av kjernekraft i Somerset sørvest i England.

Kjernekraft har lang levetid hvis de blir vedlikeholdt riktig.

Politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim skriver 25. juli at det er tre ting atomkraftforkjemperne tar for lett på. Kjernekraft er hverken en enkel eller billig løsning, og avfallet må lagres i tusenvis av år.

Avfall skaper ingen problemer – det er snakk om økonomi.

Kostnadene løper med tiden

De tre eksemplene Alstadheim tar frem, er prototypereaktorer (EPR 1650 MW design) som har gjennomgått mange designendringer. Med manglende industriell erfaring etter 30 år med nedbygging av kjernekraft i Europa har man problemer med selve byggingen.

Slike problemer tar tid på grunn av de strenge regulatoriske kravene, og med tiden løper kostnadene.

Men slike eksempler finnes innen alle industrier.

Norsk olje- og gassindustri er et godt eksempel. Man lærer av problemene og går videre.

Høye elektrisitetspriser

Likevel er totaløkonomien i kjernekraftprosjektene ikke dårlig til tross for store investeringsbeløp. Det finske kjernekraftverket Olkiluoto går mot en investeringskostnad på 115 milliarder kroner med en produksjon på 13 TWh pr. år i over 60 år. Det gir en forventet gjennomsnittlig levetidskostnad på 45 øre/kWh (målet var 30 øre/kWh).

Det britiske kjernekraftverket Hinkley Point C er dobbelt så stort, men skal i tillegg gi en avkastning til investorene på over 1000 milliarder kroner. Med normal finansiering ville Hinkley Point C gitt 40–50 øre/kWh. Den dyre finansieringen gir Hinkley Point C en levetidskostnad på over 1 kr/kWh. Flamanville har tilsvarende kostnad, men hovedårsaken er prototype- og byggeproblemer.

De høye elektrisitetsprisene gjør at selv Hinkley Point C blir god økonomi. Hvis kjernekraft er så dyrt og vanskelig, hvorfor planlegger Storbritannia å bygge inntil åtte nye reaktorer, Frankrike 14 og Kina minst 150?

Et lite land som Slovakia åpner to nye.

Nøkkelen er standardisering

Godt utprøvde reaktordesign er helt annerledes med gjennomsnittlig byggetid på sju år globalt. Tidligere ble 100 GW kjernekraft bygget på kun 20 år med produksjon på nesten 800 TWh. Et studie av kjernekraftbyggingen fra 1954–2015 viser at det ikke finnes teknologiske grunner til kostnadsøkningene i Vesten bortsett fra selvpåførte problemer.

I Sør-Korea har kostnadene på de 26 anleggene man har bygget i perioden, falt med 2 prosent i året siden 1971. Nøkkelen er standardisering.

Den andre viktige faktoren er at kjernekraft har lang levetid hvis de blir vedlikeholdt riktig. Det er noe man har utsatt i Frankrike, og det har ført til driftsproblemer de siste månedene. I de siste 40–70 årene av sin levetid vil kjernekraft gi elektrisitet til under 30 øre/kWh, som er amerikansk gjennomsnittskonstad.

Tyskland har brukt anslagsvis 5000 milliarder kroner på fornybarenergi hvorav 4000 milliarder er subsidier. Landet kunne ha bygget ca. 20 stk. Hinkley Point C for det samme beløpet, gitt årlig stabil strøm til 100 millioner husholdninger, produsert over 500 TWh utslippsfritt, erstattet all fossilelektrisitet i Tyskland og gitt restvarme til årlig produksjon av millioner av tonn hydrogen.

Alt dette uten å beslaglegge enorme arealer eller havne i lommen på Russland eller fossilindustrien.

Så hva er dyrt og vanskelig?