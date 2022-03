Ukraina-krigen viser at det ikke alltid er pengene som rår, men militærmakten

Jo Inge Bekkevold Seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Henrik Stålhane Hiim Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Øystein Tunsjø Professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Nå nettopp

Hvis penger hadde vært den viktigste valutaen i internasjonal politikk, hadde ikke Russlands president Vladimir Putin (bildet) gått til krig, skriver innleggsforfatterne.

Økonomisk velstand er viktig. Men et overtak på motstanderen er viktigere.

Invasjonen av Ukraina viser at økonomisk samkvem ikke stanser krig. Europeiske ledere må forstå at stormakter som Russland og Kina ser verden gjennom nullsum-briller.

I et svar på vårt innlegg avviser spesialrådgiver og forsker Henning Kristoffersen at Kina vinner på krigen i Ukraina. Han peker på Kinas avhengighet av globale markeder og på at Kina taper økonomisk på konflikt.

Slike argumenter gir mening i en verden der gjensidig økonomisk avhengighet stanser konflikter, og der stormakter ikke ser verden som et nullsum-spill.

Krigen i Ukraina viser at vi ikke lever i en slik verden.

Kontroll over Ukraina viktig

Hvis penger hadde vært den viktigste valutaen i internasjonal politikk, hadde ikke Russlands president Vladimir Putin gått til krig. For Putin er kontroll over Ukraina og nasjonal stolthet viktig nok til å påføre landet sitt enorm økonomisk skade.

I likhet med stormakter flest ser Kinas ledere også verden gjennom realpolitiske briller. Økonomisk velstand er viktig. Men et overtak på motstanderen er viktigere.

Kinas fremste rival er USA, og Kinas forhold til Russland må ses i lys av dette. Kina har gått langt i å støtte Russland og har vist til «legitime russiske sikkerhetskrav».

Kina hadde nok helst sett at konflikten ulmet videre. Landet var ikke forberedt på full krig. Men selv om risikoen nå øker for Kina, gir krigen betydelige fordeler. Hvis USAs militære ressurser trekkes mot Europa og Russland blir mer avhengig av Kina, er det til gevinst for Beijing.

Må tenke som realpolitikere

Ukraina-krigen viser at stormakter som Kina og Russland er villige til å bruke militærmakt selv om det har økonomiske kostnader.

Derfor må europeiske ledere tenke som realpolitikere og prioritere egen sikkerhet. Vi ser tegn til at det skjer: Når Tyskland drastisk vil øke sitt forsvarsbudsjett, er det et jordskjelv i europeisk politikk.

Ukraina-krigen viser at det ikke alltid er pengene som rår, men militærmakten. Det er ingen hyggelig erkjennelse. Men å lukke øynene for realpolitisk logikk kan gi tragiske utfall.