Hvorfor sliter Bjørnholt-elever med å få læreplass?

Turid Melheim Lektor med opprykk, elektroavdelingen, Ullern videregående skole

42 minutter siden

Bjørnholt videregående skole ligger på Søndre Nordstrand i Oslo.

Da jeg jobbet på Bjørnholt, var yrkesfaglig satsning tydelig i organisasjonen. Så kom et skifte.

30. august skriver Aftenposten om elever ved Bjørnholt skole som ikke får læreplass.

Da jeg begynte som elektrofaglærer, var inntaksgrunnlaget en blanding av karakterer og bosted. Inntakskarakterene var høye, og lærerne var kvalifiserte.

Jeg fikk etter hvert jobb på en ny skole – Bjørnholt. Byens beste lokaler til å jobbe med faglig tilrettelagte oppgaver. Lærere hadde fra starten god ballast fra elektrofaglige yrker, og yrkesfaglig satsing var tydelig i organisasjonen. Etter noen år kom et skifte, og vanskene kom til syne.

Fine ord i festtaler

Jeg reiste videre til elektro på Ullern, via Kuben, som ikke har disse vanskene.

Aftenposten setter fingeren på skolens renommé. Men svaret er sammensatt:

Politikernes satsing på yrkesfag er blitt fine ord i festtaler. Presset nedover i systemet, til Utdanningsetaten i Oslo, økte. Skolene skulle utvide antall klasser. Da kunne de smykke seg med at flere elever satser på yrkesfag.

Utdanningsetatens press på Bjørnholt om å opprette flere elektroklasser enn det var behov for, bidro til en negativ utvikling. Uartige episoder eskalerte, undervisningen led, og lærerutskiftingen økte.

Skeptiske bedrifter

Utdanningsetaten økte sitt trykk på skolen med sitt kontrollregime. Presset steg for å få til en endring av den negative utviklingen. Det ble flere avisoverskrifter, og renommeet forverret seg. Det ble vanskelig å få kvalifiserte lærere, også fordi lønnen er bedre i Viken. De nyrekrutterte brukte tid på å bli kvalifiserte parallelt med håndteringen av de ca. 150 elevene.

Denne utviklingen gikk ikke bedriftene hus forbi. Min erfaring fra samtaler er at Bjørnholt har lidd fordi bedriftene ikke helt ser at elevene har fått den forventede opplæringen når de tester ut elever i faget yrkesfaglig fordypning. Bedriftene blir skeptiske til elevene.

En endring av inntaksordningen i Oslo-skolen er en vei å gå. I tillegg bør Utdanningsetaten tilpasse antall klasser til samfunnets behov.

