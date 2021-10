Beslutningen om Evenes flystasjon er en himmelropende dumhet

Jacob Børresen Pensjonert flaggkommandør, tidligere sjef for operasjonsstaben i daværende Forsvarskommando Nord-Norge

Nå nettopp

Et Orion-fly tar av fra Andøya flystasjon i 2017. Det er vedtatt å flytte både fly og mannskap til Evenes.

Andøya er en ytterst velegnet base for maritime patruljefly.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Gjenåpning av flybasen på Andøya var urealistisk,» skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim om utfordringene som vil møte den nye regjeringen.

Kommentaren føyer seg inn i rekken av kunnskapsløse og uinformerte utsagn om Andøya-saken i riksdekkende presse. At det var urealistisk at beslutningen om å basere de nye maritime patruljeflyene (P-8) på Evenes ville bli omgjort, har så langt vist seg korrekt.

Men det dreier seg ikke om å «gjenåpne flybasen på Andøya».

Avvikles ikke

Andøya er i skrivende stund en fullt fungerende flystasjon. Der er de norske maritime flyene (P-3 Orion) basert og opererer hver eneste dag, og amerikanske P-8-fly opererer regelmessig. Den behøver ikke gjenåpnes.

Begrunnelsen for å basere P-8-fly på Evenes og avvikle virksomheten på Andøya var økonomisk. Det er dyrere å drive to baser enn én. Men forutsetningen var at Andøya flystasjon skulle avvikles og det militære området på flyplassen avhendes. Det skjer ikke.

Andøya skal drives videre som beredskapsbase. Her er all nødvendig infrastruktur og alle fasiliteter på plass (hangarene må bygges litt om). På Evenes må alt bygges nytt.

Evenes er ikke på langt nær klar til å motta noen patruljefly. Det mangler blant annet hangarer og flater for armering/desarmering av flyene. Det eneste som er flyttet til Evenes, er administrasjonen, 133 Luftving.

To baser?

Når Evenes er klar til å motta de norske P-8-flyene, vil våre allierte likevel benytte Andøya. Større allierte øvelser og operasjoner vil fortsatt gå derfra. På Evenes er det ikke plass. I realiteten får vi dermed to baser for maritime patruljefly: én ytterst velegnet (Andøya) og én helt marginal (Evenes).

Beslutningen om å basere P-8 på Evenes er en himmelropende dumhet som savner sidestykke i norsk forsvarshistorie. Hadde hovedstadspressen vært mindre autoritetstro, og i stedet levd opp til sitt oppdrag som samfunnskritikere og satt seg inn i denne saken, kunne dumheten vært forhindret.