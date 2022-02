Kort sagt, torsdag 17. februar

Nokså farlig

Antallet vimsete elsparkesyklister går ned. Men antallet hundelenker å snuble i går opp.

Rolf Solheim, Sofienbergparken

Ny seigpining av Tullinløkka?

For et par tiår siden så det stygt ut for Tullinløkka. Den gamle drømmen om en hel og udelt parkflate var truet av flere byggeforslag. Men protestene var sterke, og byggeplanene ble etter hvert skrinlagt. Nå kan endelig dette unike parkanlegget realiseres. Jeg bruker ordet unik på grunn av plassens beliggenhet mellom to vakre monumentalfasader i hver sin fine stilart.

Når Nasjonalgalleriet igjen viser kunst, og parken tar form, med trær, fontene, lekeplasser og en uterestaurant med dør inn til galleriet, vil det bli en attraksjon, både for oss selv og turistene.

På bakgrunn av disse lyse utsiktene for utviklingen av anlegget, var det sjokkerende å lese utspillet til Nationaltheatrets skuespillere. De ønsker å flytte teateret til Tullinløkka i rehabiliteringsperioden. Det vil innebære flere års misbruk av parken.

Jeg vet ikke noe om den scenen som Nationaltheatret er blitt tilbudt på Økern. Men Økern ligger i hvert fall ved det enorme T-banesystemet, som byr på rask og behagelig vei til teateret. For den folkerike Groruddalen må det være hyggelig å få Nationaltheatret flere stasjoner nærmere seg.

Per Inge Kjelling, Blommenholm