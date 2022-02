Regler fra etterkrigstiden skal hindre at konflikter utvikler seg til krig. Russland bryter disse.

Geir Hønneland Generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Gunnar M. Ekeløve-Slydal Assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Nå nettopp

Spør du vanlige russere, er det ikke krig med Ukraina de ønsker, skriver innleggsforfatterne.

Angrepet på Ukraina truer Europas sikkerhet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er mer enn 13 år siden Russland angrep Georgia. Den korte krigen i 2008 satte en støkk i mange. Krigene i Tsjetsjenia og på Vest-Balkan på 1990-tallet inneholdt også folkerettsbrudd, men at det største landet i Europa angrep en liten nabostat var nytt og illevarslende.

Så kom annekteringen av Krim-halvøya og krigen i Øst-Ukraina fra 2014. Russland skjøt reglene i filler.

Grunnplanken i disse er FN-pakten. Den forbyr angrepskrig. Tvister skal løses med fredelige midler og ikke med væpnet angrep mot nabostaters territoriale integritet. Sikkerhetsrådet skal sørge for at reglene blir fulgt.

Neste steg var etableringen av Europarådet i 1949, hvor både Russland og Ukraina er medlemmer. Det skal sikre enhet mellom medlemmene, lovstyre og menneskerettigheter.

Da Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic Buric tok avstand fra Russlands anerkjennelse av regionene Donetsk og Luhansk, henviste hun både til rådets vedtekter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Tvister skal løses med fredelige midler og ikke med væpnet angrep

Sikkerhet er tillit, samarbeid, handel

Europeisk sikkerhet består med andre ord av regler for hvordan statene skal forholde seg til hverandre, men har også en mykere side. Det er den menneskelige dimensjon, som en annen av organisasjonene fra etterkrigstiden kaller det, Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (Osse).

Osse har utviklet det omfattende sikkerhetsbegrepet, som utgjør et slags europeisk tak over FN-paktens grunnplanker og vegger av menneskerettigheter, demokrati og lovstyre, men også av økonomisk samarbeid og nedrustning.

Hvor er Nato, CSTO (Den kollektive sikkerhetspakten) og tidligere Warszawapakten i dette bildet? Er det ikke først og fremst militære organisasjoner som sørger for sikkerhet?

Nei, har de europeiske statene sagt gang på gang. Sikkerhet er tillit, samarbeid, handel, åpne grenser og respekt for folkeretten. Det er ikke først og fremst våpen og soldater.

EU er det mest vellykkede eksempelet. Men oppslutningen om Osse og Europarådet har også styrket håpet om demilitarisert sikkerhet.

Må arbeide for myk sikkerhet

Nå bryter Russland det ned. Vi merker at myk sikkerhet er på vikende front også blant vestlige politikere.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian er kanskje tydeligst. Han sier at det ikke lenger finnes regler som styrer europeisk sikkerhet. Avtaler om våpenkontroll og åpenhet om militære bevegelser er blitt «nesten foreldet eller irrelevant».

Vårt anliggende er ikke å bagatellisere behovet for hard sikkerhet. Men vi insisterer på at vi må intensivere arbeidet for den myke.

Myk sikkerhet er på vikende front også blant vestlige politikere

Europarådet har ikke stilt godt nok opp

De demokratiske statene har latt de autoritære få for stort spillerom til å svekke Europarådet, Osse og andre organisasjoner som ansvarliggjør statene.

Medlemsstater i Europarådet slipper for lett unna når de ikke iverksetter dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol, slik Russland og Tyrkia er eksempler på. Hvis de hadde oppfylt forpliktelsene, ville Europa nå ha vært et annet sted, slik en ny kampanje for å styrke Europarådet peker på.

Og hvor er Europarådets engasjement for millioner av mennesker i Europas konfliktområder, som i Øst-Ukraina, i utbryterrepublikkene i Georgia og i Nagorno-Karabakh? De lever i et rettsløst vakuum.

Europarådet har heller ikke stilt godt nok opp for tusenvis av sivile organisasjoner som fremmer menneskerettigheter, demokrati og sosial rettferdighet, men som blir forfulgt av medlemsstater som ikke tar sitt medlemskap på alvor.

Hvor er Europarådets engasjement for millioner av mennesker i Europas konfliktområder?

Et langsomt prosjekt

Vi er ikke naive. Myk sikkerhet er et langsomt prosjekt. Det redder ikke Ukraina fra aggresjon i dag. Men statene var uten tvil på rett spor da de samlet seg i Astana (nå Nur-Sultan) i Kasakhstan i 2010 og vedtok Astana-erklæringen:

«Vi gjentar vår forpliktelse til ... [Helsingforserklæringen] om omfattende, samarbeidende, lik og udelelig sikkerhet, som knytter opprettholdelse av fred til respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter og kobler økonomisk og miljømessig samarbeid med fredelige mellomstatlige forhold.»

Norge og andre europeiske stater som mener dette, må investere mer i en slik sikkerhet.

Spør du vanlige russere, er det ikke krig med Ukraina de ønsker. De ønsker at Russland skal bli et godt land å bo i med fredelige relasjoner til Vesten.

Noen av dem har riktignok kjøpt president Putins versjon om at det er Nato som truer Russland. Ikke omvendt.

Det er et godt utgangspunkt for å satse mer på myk europeisk sikkerhet.