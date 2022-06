Jeg tror Russland går etter Kyiv igjen ved første mulighet

Karen-Anna Eggen Doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier/FHS

11 minutter siden

Karen-Anna Eggen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole.

Utviklingen går ikke i riktig retning.

Forsker Karen-Anna Eggen var tidligere denne uken gjest hos TV 2 for å snakke om Russlands krig mot Ukraina. Etter sendingen la hun ut en tråd på Twitter med sine hovedpoenger.

Tempoet i krigen er lavere, men vi er inne i kanskje den blodigste fasen så langt. Vi ser nå en utmattelseskrig hvor Russland bomber alt foran seg sønder og sammen, for så å rykke frem og gjenta det samme. Dette gir resultater. Russland kontrollerer nå ca. 20 prosent av Ukrainas territorium.

Selv med lovet våpenlevering vil ikke Ukraina klare å gå til full motoffensiv. Til det trenger de tre ganger mer utstyr og personell. Angrepskrig er mye mer ressurskrevende enn defensiv krigføring. Men Ukraina trenger våpen for å stanse Russlands fremrykning, og de kan gå til motoffensiv noen steder.

Stor utholdenhet i dårlige situasjoner

Russland har, til tross for sine problemer, en mye større tilgang på mennesker og utstyr de kan benytte. Russland viser dessuten en unik evne til utholdenhet i veldig dårlige situasjoner, mye hjulpet av en ledelse som ikke bryr seg nevneverdig om tap av egne soldater. Det viktigste er at målet nås.

Drone-bilder av et angrep i Luhansk-regionen.

Så lenge Ukraina får tilført våpen og opprettholder luftvern, vil de kunne klare seg ganske bra. Luftvern er Russlands akilleshæl, men Ukraina lider store tap, og både opplæring og tilførsel av nye våpen går for sakte. Der de ikke har luftvern, er de sjanseløse (les Mariupol).

Russland trenger ikke erklære krig for å mobilisere eller skaffe folk. De rekrutterer i stor skala og kan enkelt endre loven og sende de 250.000 som nettopp har avtjent førstegangstjeneste, til fronten. Disse er dårlig trent og har lite erfaring, men dette hjelper å fylle hullene og vil gi et utmattet Ukraina problemer.

Putin har det ikke travelt

Så et litt kinkig tema: militær seier vs. forhandlinger. Førstnevnte er mulig. Det handler om å ødelegge motstanderens militære virkemidler – et uttalt russisk mål ref. «avmilitarisering» av Ukraina. Russland har også ikke-konvensjonelle virkemidler de kan bruke, men det virker ikke som det anses som politisk mulig eller nødvendig på dette tidspunktet. Moskva virker å tenke at de vil få det som de vil i Ukraina, og det virker heller ikke som de har det travelt.

Putin er ikke fornøyd med resultatene så langt, men tenker han vil nå sine mål til slutt

Fordi: Russland tenker langsiktig og satser på at Vesten går lei eller at det oppstår intern splittelse. Jeg tror Russlands overordnede strategiske mål består og at de går etter Kyiv igjen ved første mulighet. Putin er ikke fornøyd med resultatene så langt, men tenker han vil nå sine mål til slutt.

Utviklingen går ikke i riktig retning. Vi må belage oss på mer usikre tider og at dette tar tid. Det virker som dette er Zelenskyjs budskap også i måten han nå snakker om krigen.