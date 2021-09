Grønn realisme

Lan Marie Nguyen Berg 1. stortingskandidat, Oslo MDG

MDGs politikk er et realistisk og optimistisk svar på at vi kan løse de alvorlige krisene verden står overfor.

I Aftenposten (lørdag 11. september) går Kjetil Rolness til frontalangrep på MDG og Rødt. Jeg skjønner at de store endringene vi må gjennom for å løse klima- og naturkrisen, kan føles krevende og vanskelige. Det synes jeg selv også. Men i møte med vår tids store utfordringer kan vi ikke fortsette som før.

Vi vet at klima- og naturkrisen er vårt tids store solidaritetssak. De rikeste ti prosenten av verdens befolkning, som nordmenn flest tilhører, sto ifølge Oxfam for omtrent for halvparten av all forurensing. Samtidig er det verdens fattige som er mest sårbare når avlingene svikter, vannforsyningen blir usikker, eller når ekstremværet kommer.

Undergraver livsgrunnlaget vårt

Dette er hovedproblemet MDG jobber for å løse. At vår rikdom er basert på å rasere natur og produsere avfall og forurensing som undergraver livsgrunnlaget vårt. Jordsmonnet utarmes, livet i havet presses stadig hardere, naturen bygges ned og atmosfæren fylles med klimagasser. Fortsatt er det sånn at det å leve miljøvennlig, ofte er både dyrere og vanskeligere enn å forurense. Og Norge importerer billige produkter fra Kina mens vi retter en streng pekefinger mot kullkraftverkene deres, samtidig som Norge selv er verdens åttende største eksportør av CO2 i form av olje og gass.

Rolness ser ut til å tro at norsk olje nærmest er et slags bistandsprosjekt til verdens fattige. Lite kunne vært fjernere fra sannheten.

Rolness ser ut til å tro at norsk olje nærmest er et slags bistandsprosjekt til verdens fattige. Lite kunne vært fjernere fra sannheten. Norsk olje- og gasseksport går primært til Europa. Samtidig gjør det livet til noen av verdens fattigste enda mer utrygt, ved å bidra til katastrofale klimaendringer og det farlige ekstremværet som vi også her har sett en forsmak på i sommer.

At oljebransjen må fases ut, er ikke noe MDG har funnet på. FN har nå meldt «kode rød» for klimaet. FNs generalsekretær konkluderte med at rapporten «må bli dødsstøtet for fossilindustrien». I vår kom også sjefen for oljebransjens viktigste analysebyrå, IEA, ut med det oppsiktsvekkende budskapet at all leting etter fossil energi må opphøre om vi skal unngå katastrofal oppvarming av kloden.

MDG er et av få partier som faktisk lytter til disse tunge aktørene. Og vi er det eneste partiet som setter et ufravikelig krav til en ny regjering om at vi må slutte å lete etter mer olje. Det er først og fremst et tegn på at de øvrige partiene stadig er altfor servile overfor Norges mektigste bransje.

Målet med MDGs politikk er at Norge skal bli en del av vinnerlaget som tilbyr løsningene på klimakrisen, i stedet for å klamre oss fast til den fossile fortiden.

Jeg er derfor ikke overrasket over at flere partier og kommentatorer har brukt mye av valgkampen til å advare mot MDG. Det er fordi en stemme på oss er en stemme på en helt ny kurs i klima- og miljøpolitikken.

Kommer vi over sperregrensen, vil vi få kunne går fra en til ti stortingsrepresentanter, og bli en maktfaktor på Stortinget. Det vil bety en enorm endring i det norske politiske landskapet.

Utslippene gikk ikke ned

Faktum er at Stortinget har aldri hatt et sterkt parti som alltid setter miljøet først. Guttene på venstresiden, Lysbakken, Vedum og Støre har samarbeidet før. Da satte de rekorder i åpning av nye oljefelt, og utslippene gikk ikke ned. Derfor er et sterkt MDG er garantisten for at en ny rød regjering blir grønn.

MDG er nemlig ikke bare et «aktivistparti». Tvert imot har vi tatt ansvar i de kommunene der vi har vokst oss store. Vi har vært med å styre i Oslo siden 2015, og vi har gjort hovedstaden grønnere og bedre å bo raskere enn noen kunne drømme om.

Da vi nesten doblet vår oppslutning sist valg, valgte vi også finansbyråden. Under et rødgrønt byråd med et sterkt MDG har Oslo to ganger blitt kåret av NHO til Norges mest næringsvennlige kommune. I seks år har vi vist i praksis at radikal grønn politikk lar seg kombinere med styringsdyktighet, og at det skaper et bedre samfunn. Denne kombinasjonen av radikalisme, realisme og styringsdyktighet får folk om de stemmer MDG over sperregrensen.