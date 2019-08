Det rødgrønne byrådet med Miljøpartiet De Grønne i spissen har de siste fire årene ivret for et bilfritt sentrum, men på Ensjø har bilene med butikker og verksteder blitt fredet. Tiden er forlengst inne: La Ensjø bli den grønne bydelen som har lokket tusenvis til å kjøpe leiligheter her.

Bilbyen Ensjø skulle omgjøres til boligbyen Ensjø. I salgsbrosjyrene for boligbyen ble det lokket med grønne lunger, urbane rom og trygge bomiljø, vedtatt enstemmig av bystyret 19. juni 2007.

Innbyggerne er kommet og er nå oppe i et antall på 7000.

Det er solgt rundt 3500 leiligheter for tilsammen 20 milliarder kroner som er markedsført med disse parkene. Men parkene uteblir.

De kommer kanskje ikke før i 2030, om i det hele tatt. Når barn som er født der har flyttet ut. Nå må de leke mellom bilverksteder.

Vi trenger de grønne områdene nå

Vi er i ferd med å svikte en hel generasjon som vokser opp på Ensjø og som ble lovet et grønt og trygt bomiljø.

Dagens rødgrønne byråd satser nå på å få beboerne til å godta noe helt annet enn det som er lovet.

Små ikke-sammenhengende biter for å tilpasse seg den største tomteeieren som aktivt og kraftig motarbeider planer om å omgjøre Ensjø fra bilbyen til boligbyen.

Vi har kjøpt leilighetene for rundt fem millioner kroner, og da godtar vi bare de vedtatte og markedsførte planene.

Vi trenger de grønne områdene nå. Ikke om ti år.

arkene skulle både etter planen og etter all fornuft kommet først. Det overrasker oss som har flyttet hit at en byråd fra Miljøpartiet De Grønne ikke har vært på beboernes side.

Beboeraksjonen på Ensjø

Tomteeier saboterer

Vi krever at de tre parkene bystyret vedtok i 2007 nå må bygges som vedtatt. Og de må bygges straks. Bystyret må be Miljødirektoratets om tillatelse til å ekspropriere parkdragene, noe de kan gjøre etter to lover, oreigningslova eller plan- og bygningsloven.

Byrådet må også vedta øyeblikkelig byggestans for alle bygg på Ensjø inntil parkdragene vedtatt i 2007 er fullført.

Ensjø har uten de vedtatte og lovede parkene ikke kapasitet til å ta imot flere innbyggere. Byggestansen er nødvendig for å få utbyggerne til å vende seg mot den ene tomteeieren som saboterer den demokratisk helt lovlige vedtatte utbyggingsplanen.

Det er ikke bare vi mange tusen nye beboere som sviktes. Byrådet er i ferd ved å svekke tilliten til at en kommune i det hele tatt er i stand til å gjennomføre de kommuneplanene de vedtar – i Norges største kommune.

Skuffende rødgrønt byråd

Det er overraskende for oss alle og skuffende at et rødgrønt byråd viser så liten forståelse for et trivelig grønt bomiljø. Ekstra uforståelig er at det er Miljøpartiet De Grønnes byråder ikke har vilje eller evne til å etablere de grønne friområdene som ble vedtatt for 12 år siden.

Vi ber innstendig det rødgrønne byrådet innse sine forsømmelser for parkdragene på Ensjø og rette opp feilene og bruke de nødvendige virkemidlene for å få igangsatt 2007-planene – før valget.

Vis oss at dere ønsker et godt nærmiljø for barn, familier og alle de andre beboerne på Ensjø. Vi vet fra andre saker at byrådet kan – hvis det vil.

Stålverksparken borettslag v/Line S. Bråten

Stålverkskroken Boligsameie v/Finn Hansen

Verkshagen boligsameie v/Olav Håkon Tran

Ellipsen borettslag v/Ove Bengt Berg

Gladengen Park borettslag v/Ann Catrin Mora

Glaenga Eierseksjonssameie v/Ragnhild Folgerø

Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet SE v/Leslaw Lopacki

Tiedemannsfabrikken Sameie v/Sidsel Andersen

Eierseksjonssameiet Malerhaugen v/Bjørn Myrvold

Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet v/Andreas Rian