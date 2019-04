Søndag 21. april ble telefonen min spammet med varsler om Sri Lanka fra ulike nyhetskanaler. Jeg kjente en klump i magen idet jeg skulle lese videre om hva som faktisk hadde skjedd.

Tre kirker og tre hoteller. Dødstallene begynte å stige. 20, 42, 129. Så kommer det en syvende og åttende eksplosjon, og så oppdaterte tall, 359 hadde mistet livet i angrepene.

Det begynte å strømme inn flere meldinger og telefoner fra venner og bekjente som lurte på hvordan det gikk med familien min. Heldigvis er de trygge, men det er umenneskelig at så mange mennesker er blitt rammet av denne grusomme hendelsen.

Privat

Ikke nytt med vold

I ettertid har jeg lest flere artikler både i norske og internasjonale medier som fremmer Sri Lanka som et fredelig paradis i årene etter krigens slutt. Dette er langt fra sannheten!

De som har fulgt med på utviklingen på Sri Lanka, er godt kjent med at vold mot religiøse og etniske grupper ikke er noe nytt på øya, både før og etter krigens slutt.

Siden 2009 har singalesiske buddhistiske nasjonalister vendt fokuset mot religiøse grupper som muslimer og kristne på øya, og flere angrep har funnet sted. Så nylig som i 2018, var det antimuslimske protester hvor flere ble angrepet. I tillegg var det palmesøndag et angrep på en kirke i Anuradhapura.

Motvillige myndigheter

Som tamil gikk tankene mine raskt tilbake til 2009. Den blodige slutten på krigen på Sri Lanka i 2009, som kostet over 100.000 tamilske menneskeliv, sitter fortsatt friskt i minnet mitt. I etterkrigstiden har Sri Lanka vært motvillig til å ta opp spørsmål om ansvar og rettferdighet for krigsforbrytelsene og folkemordet som ble begått under krigen, til tross for internasjonalt press.

Tamilske områder i nord og øst er fortsatt okkupert av militæret. Familiemedlemmer av de flere titusener bortførte og forsvunne har demonstrert i over ti år, uten å ha blitt imøtekommet om sine krav om rettferdighet og få vite om skjebnen til sine savnede av staten.

Undertrykkelse og urettferdighet

Uavhengig av om du er enkeltperson, politiker eller tilhører mediene er det ekstremt viktig å ha et kritisk blikk når man omtaler Sri Lanka som en fredelig nasjon. Å ha riktig kontekst når man diskuterer Sri Lanka handler om å vise respekt overfor religiøse og etniske grupper. Ikke minst har vi et ansvar for å sette søkelys på den pågående undertrykkelsen mot disse gruppene.

Å snakke om tamiler og religiøse minoriteter, urettferdighet og pågående undertrykkelser er ekstremt nødvendig før man snakker om samhold.

Selv om Sri Lanka har uttalt at terrorangrepene har en internasjonal dimensjon, så vil angrepene også ha konsekvenser for den lokale konteksten. Derfor er det viktig at religiøse og etniske gruppers rettigheter blir anerkjent og ivaretatt også på dette tidspunktet.