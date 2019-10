Norge er i ferd med fastsette et nytt læreplanverk – grunnlaget for hva elevene skal lære i årene fremover. Med stor bekymring ser vi at nabospråk og Norden-kunnskap ikke har fått sin rettmessige plass i foreliggende utkast.

Vi kan ikke se hvordan Norge skal kunne overholde forpliktelsen i Helsingforsavtalens artikkel 8 om å gi elever undervisning om Nordens språk, kultur og samfunnsforhold i passende omfang. Nedprioriteringen av det nordiske perspektivet gir et urovekkende signal til oss naboer og er illevarslende for det nordiske fellesskapets og samarbeidets fremtid.

Norden er ikke nevnt

Læreplanen for norskfaget har kompetansemål om å lese og lytte til dansk og svensk først etter 7. trinn, 10. trinn og i videregående skole. Det er for lite og for sent i utdanningsforløpet.

Kjennskap til øvrige nordiske språk, kultur, samfunnsforhold (jf. Helsingforsavtalen) og samarbeid glimrer med sitt fravær. Ordet Norden/nordisk er rett og slett ikke nevnt en eneste gang i hele læreplanverket.

I Danmark og Sverige er det nordiske kultur- og språkfellesskapet et eksplisitt, overgripende mål i læreplanene, med konkretiserende kompetansemål i årskurs 4–6 i Sverige og allerede etter 2. trinn i Danmark.

Tidlig kjennskap til naboland og nabospråk er en god og overkommelig vei mot en utvidet horisont og interesse for både likheter, variasjoner og forskjeller. Det er ingen hemmelighet at nabospråkforståelsen er under press i hele Norden.

Akkurat nå, når NRKs SKAM har vist ungdom i Norden at nabospråk både er morsomt og nyttig, så velger altså Norge å senke ambisjonene.

Bax Lindhardt / Scanpix Denmark

Nordisk samarbeidsminister

Vi vil minne kunnskaps- og integreringsministeren om at han, i kraft av også å være nordisk samarbeidsminister, har et spesielt ansvar for å påse at det nye læreplanverket overholder Helsingforsavtalens artikkel 8.

«[V]i i Norden er på mange måter en familie. Bundet sammen gjennom historie, språk, geografi og interesser. [..] Vi bør passe oss for å tro at forholdet ikke må pleies», sa statsminister Erna Solberg under markeringen av Foreningen Nordens 100-årsjubileum i mars.

Vi kunne ikke vært mer enig og forventer at regjeringen og den nordiske samarbeidsministeren følger opp i praksis ved å fastsette en læreplan som sikrer alle elever undervisning om Nordens språk, kultur og samfunnsforhold. Slik vil de kunne videreutvikle og skape nye fruktbare forhold i Norden fremover.

