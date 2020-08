Ensidig fremstilling av situasjonen i Polen | Afrodyta Papadopulu

Afrodyta Papadopulu

Utenlandske medier gjengir vanligvis alle negative artikler om Polens nåværende makthavere, mener innleggsforfatter. Her deltar president Andrzej Duda på et folkemøte 13. juli.

Aftenposten er blitt ukritisk talerør for polsk opposisjon.

Det virker som om de vanlige presseetiske reglene opphører i det øyeblikket det handler om Polen. Aftenposten er blitt ukritisk talerør for polsk opposisjon, og dens «nyhetsanalyser» er nesten blåkopi av artiklene skrevet av opposisjonsvennlige polske skribenter.

Journalist Ingrid Brekkes beskrivelser av valgkampen føyer seg inn i det tendensiøse bildet og har sin mulige forklaring i et par formuleringer i hennes tekster: «en venn i Warszawa», og «meldte en bekjent meg mandag morgen». Disse er avslørende og lar oss tro at Brekke behandler avisspalter som en venneblogg uten engang å gjøre et forsøk på en ærlig journalistisk analyse.

«Opposisjonen er et verre virus enn koronaviruset, sa president Andrzej Duda i en valgkamptale nylig», påstår Brekke i en artikkel 27. juni. Dette er en manipulering av ord tatt ut av sammenhengen: «For den polske økonomien var de dårligere enn koronavirus», sa Duda med henvisning til skyhøye arbeidsledighetstall under PO-PSL, som var høyere enn under koronapandemien.



Uttalelser om vaksiner

«Duda forsøker å appellere til dem som er mot vaksiner», påstår Brekke 11. juli. Dette er et prakteksempel på utallige manipulasjoner.

Under en direkte overført debatt i TVP på et spørsmål om eventuell vaksine mot covid-19, svarte Duda: «Så når det gjelder denne vaksinen: jeg er absolutt ikke tilhenger av noen obligatorisk vaksinering». Han utdypet videre med at det bør være frivillig å vaksinere seg, slik som med influensavaksine.

Så skjer dette: Det lages et to sekunders klipp av hans uttalelse som nå lyder: «Jeg er absolutt ikke tilhenger av noen obligatorisk vaksinering».

Og deretter deler POs politikere klippet på internett, og journalist Wojciech Kość skriver en passende artikkel med skrikende overskrift i Politico som Brekke ukritisk siterer.

Opposisjonens presidentkandidat, Rafal Trzaskowski, her fra valgkampen i sommer. Czarek Sokolowski / AP

Opposisjonens kandidat

«I sin valgkamp har han valgt en lite konfronterende linje der han forsøker å snakke om andre temaer», påstår Brekke om opposisjonens kandidat, Rafal Trzaskowski.

Noen eksempler på den «forsonende» retorikken: «Jeg vil brenne med jern det PiS gjorde. Ikke bare i offentlige medier», erklærte Trzaskowski i et intervju.

Og direkte trusler under pressekonferanse: «Dere fra TVPInfo, skynd dere med å stille spørsmål, for dere har ikke mange uker igjen.»

Trusler mot journalister fra politikere er et klart brudd på prinsippet om ytringsfrihet, men disse hårreisende uttalelsene ble ikke nevnt av Brekke.

«Sladreavis» i Polen

Den tyskeide tabloid Fakt er den største «sladreavisen» i Polen. Få dager før valget trykker de på første side en beskrivelse av et overgrep mot et barn. Dette over et stort bilde av president Duda med tittelen «Duda benådet pedofil».

Saken viser seg å være ondsinnet manipulasjon. Duda benådet de facto ikke den pedofile som hadde sonet hele sin straff. Han oppfylte ofrenes ønske, datteren (i dag en voksen kvinne) og moren hennes, som ba om å annullere besøksforbudet. Deres søknad ble støttet av både sosialkuratoren og domstolen.

Utenlandske medier, som vanligvis gjengir alle negative artikler om Polens nåværende makthavere, refererte ikke denne saken. Anstendigheten seiret.

Helt til Brekke refererte til Fakt og la til at «Duda reagerte sterkt på avsløringen» (min uthevelse) og dermed sank hun til lavmål.



Tysk eierskap

Philipp Fritz fra Die Welt skrev derimot åpenhjertig at Trzaskowski ville være et bedre valg for Tyskland, for «som president kunne han ha en mindre konfronterende tone i forholdet mellom polske myndigheter og Tyskland, fordi han er kritisk til mulige polske krav til krigserstatning fra Tyskland». Dette er en av de fundamentale sakene i polsk politikk og nevnes ikke av Brekke i hennes henvisning til Politico.

Tyske Axel Springer eier Fakt og er også deleier av Politico.

Brekke skriver at PiS og Duda vanligvis gjør det bedre enn meningsmålingene viser, uten å fundere på hvorfor. Grunnen er at folk er redde for represalier: Sist mistet en funksjonshemmet kvinnelig artist støtte fra en hjelpeorganisasjon fordi hun uttrykte støtte til Duda på sin Facebook-konto.



Det som Brekke skriver etter valget i sin «analyse» 13. juli, er oppsiktsvekkende.

Å bebreide Duda for at han underskrev lover som var en del av hans eget program, er et absurd argument. Men det å kalle presidenten for «en penn», er retorikk tatt direkte fra hatefulle nettrollsider.

Videre får norske lesere opplyst: «Fordi Polens fremtid planlegges i Kaczynskis (partilederen i PiS, Jaroslaw Kaczynski, red. anm.) hode, føles den uforutsigbar».

Vi må her stole på Brekkes kunnskaper innenfor freudiansk psykoanalyse i like stor grad som hennes evne til politiske analyser.

