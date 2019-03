For bare et halvt år siden satt en 15-åring alene og streiket for klimaet utenfor den svenske riksdagen. Greta Thunberg er ikke lenger alene. Fredag demonstrerte mer enn en og en halv million mennesker på tusenvis av steder i over hundre land. Over hele verden streiker nå unge for klima.

Universitetet i Bergen

Også i Norge er det skolestreiker. Barn og unge stoler ikke lenger på at de voksne tar ansvar. De er lei av å vente på myndighetene, politikerne, regjering. Parisavtalen er klar – vi må kutte utslippene nå!

Et råd oppnevnt av regjeringen

Samme dag som skolestreiken i Bergen, ble et opprop publisert i flere norske aviser hvor 25 bekymrede akademikere og kulturpersoner ga tydelig beskjed: «Vi nekter å la fremtidige generasjoner arve en døende planet fordi vi unnlot å handle nå.»

Universitetet i Bergen

Dagen etter rykket næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ut og var bekymret for det han oppfattet som en antidemokratisk tone og et angrep på liberale demokratiske verdier. Oppropet krever blant annet «at det dannes et råd som skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige, blir gjennomført, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres».

Dette ble av Røe Isaksen og andre (inkludert Aftenposten) oppfattet som et råd «hevet over politikken, og som tilsynelatende skal styre samfunnet», og ikke et råd oppnevnt av regjeringen, slik akademikerne og kulturpersonene presiserer i senere innlegg.

Universitetet i Bergen

Bredt og forskningsbasert

Vi mener at det er viktig å bevege diskusjonen vekk fra form og over på innhold: Hva kan et klimaråd være, og hvordan skal det kunne styrke vår samfunnsmessige evne til å foreta rask omstilling til en bærekraftig utvikling?

Vi mener at et klimaråd bør være forskningsbasert og bredt sammensatt fra ulike fagfelt: Klimaspørsmål er samfunnsspørsmål. Vi trenger å se sammenhengen mellom klimapolitikk, økonomisk politikk og kulturforståelse. Kort sagt: Vi trenger helhetsforståelse for å gi råd for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Konkret vil vi foreslå at vi etablerer et bærekraftsråd i Norge som kan gi vitenskapelig baserte råd og innspill til politikere om bærekraftig utvikling og generelt bidra til en mer opplyst offentlig debatt.

Et slik råd vil gi nettopp råd, og ikke være et tilsynsorgan med formell myndighet.

Uavhengig

Det viktige er at rådet gir uavhengige vurderinger av hvordan ulike tiltak vil fungere i styrking av bærekraftig utvikling hvor vi finner løsninger som ikke innebærer å forbruke mer enn planetens bæreevne.

Universitetet i Bergens arbeid med FNs bærekraftsmål kan her tjene som eksempel. SDG Bergen er en plattform hvor vi kobler forskere med kompetanse innenfor de ulike bærekraftsmålene, og hvor vi spesielt jobber med bærekraftig hav, på oppdrag av FN (UNAI).

Vi oppfordrer til at det etableres et bærekraftsråd som kan styrke politikkens beslutningsgrunnlag og blir et viktig redskap for en helhetlig politikk som vil bidra til å styrke våre demokratiske verdier og den opplyste debatt.

Les også: