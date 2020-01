Jeg har sett litt reklame i det siste og har gjort meg noen tanker. Først og fremst «dette er ikke realistisk». Derfor har jeg nå laget noen alternative, mer ærlige reklamer.

1. Dagligvarehandel

Vanligvis reklamert for med sesongens tilbud og smilende butikkansatte (skuespillere) foran velassorterte grønnsaksdisker.

Men la oss være ærlige:

2. Telefonabonnement

Vanligvis reklamert for med sepia-filtret opptak av ungdommer som kliner i skogen, barn som sykler med en venn på styret og gamle mennesker som holder hender – alle ting som ikke har noe som helst med telefonbruk å gjøre.

Si det som det er:

3. Fillers

Vanligvis reklamert for med en mannlig kirurg som smiler i operasjonsfrakk, med lyset og kontrasten i bildet dratt så langt opp at man bare kan se konturene av et fjes, som for å skjule at denne mannen som lever av å sprøyte gift inn i fjeset på andre, selv ligner på en forlatt skinnhanske.

Slik burde de gjøre det:

4. Avisenes pluss-abonnement

Vanligvis reklamert for med videocollager av viktige og godt undersøkte nyheter du ikke kan gå glipp av.

Men alle vet jo hva man egentlig betaler for:

5. Mammaklær

Vanligvis reklamert for med målrettede annonser i sosiale medier, med bilder av syltynne modeller som ville sett bra ut i hva som helst, stående med en pute på magen.

Dette er en ærligere måte å gjøre det på:

På Twitter: @tegnehanne