Vi lærer om islam, men ikke om menneskene og mangfoldet

Ida Sabina Iversen Shahvand Shirazi Masterstudent i religionsvitenskap, Universitetet i Oslo

Øker vi ikke kunnskapen om islam og mangfoldet som finnes blant muslimer, vil Sian aldri gå i oppløsning.

Det vi lærer om islam på norsk grunnskole i dag, er ikke med på å skape en god nok forståelse om muslimer i Norge og deres tro. Vi lærer om islam, men ikke om menneskene som følger denne religionen, og mangfoldigheten som finnes.

Våre tillitsvalgte og journalister mangler grunnleggende kunnskap om en stor andel av befolkningen. Det er ikke greit! Hvorfor kaller de det som er et terrorangrep, et jihadistangrep?

Og hvorfor tillater vi at våre politikere kommer med farlige uttalelser som «snikislamisering»? Vi trenger ikke politikere og journalister som strør salt i åpne sår.

Sian er en trussel

Muslimer bosatt - og mange også født - i Norge er ikke bare våre medborgere, men også våre venner, medstudenter, naboer og kollegaer. De færreste av oss sitter på den beste og mest riktige kunnskapen om islam og muslimer bosatt her til lands. Men vi respekterer dem og deres måte å leve sitt liv på, slik vi lever vårt.

Medlemmer av Stopp islamiseringen av Norge (Sian), derimot, er en trussel mot norske muslimer og mot vårt samfunn. Med omtrent 10.000 følgere på Facebook, skremmende taler med hatefulle ytringer som oppfordrer til vold og brenning av Koranen, går vi kanskje et nytt terrorangrep i møte, om vi ikke krever endring. For hvor er regjeringen som skal gjøre dette landet bedre? Leker de gjemsel?

Må bruke vår stemme

Det haster å få dratt alle røtter av høyreekstremisme opp fra norsk jord og så nye frø med ny og bedre kunnskap om våre medborgere som følger ulike islamske tradisjoner. Sår vi denne kunnskapen, kan vi skape en god og riktig forståelse av muslimer og deres tradisjoner. Terskelen for å respektere andre mennesker tror også jeg vil være lavere når man sitter på riktig kunnskap.

For å få dette til må det skje en endring i norsk religionsundervisning. Vi må få bedre kunnskap ut til mennesker som sitter med en enorm påvirkningskraft. Vi lever i et demokrati, så la oss bruke det! Ved å bruke vår stemme både i debatter og i demonstrasjoner kan vi påvirke, for vi trenger politikere og journalister med på laget.

Velger vi å lukke øynene og holde kjeft, vil regjeringen kanskje aldri slutte å leke gjemsel. Sian vil vokse med generasjonene, og den onde sirkelen vil være vanskelig å bryte.

