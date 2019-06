Det er trist å være vitne til mye av debatten som handler om fremtiden til Oslo universitetssykehus (OUS). For oss som sitter utenfor Ring 3, er det lett å se at dette er en dragkamp mellom sterke fagmiljøer på Ullevål og Rikshospitalet.

I Oslo skal det bygges et fremtidsrettet og moderne sykehus, og det skal investeres for titalls milliarder kroner. De fleste steder ville en slik plan bli møtt med engasjement og begeistring. I Oslo blir det meste møtt med motstand og påstander om uforsvarlighet.

For oss som holder til utenfor hovedstaden, virker det som om enkelte fagmiljøer har klippekort til riksavisene hver gang de reagerer på noe, og dessverre klarer de å skape et inntrykk av at det meste er håpløst. De som synes at planene høres fornuftige ut, er selvsagt ikke like attraktive for mediene.

Berører sykehus ellers i landet

I dag har Oslo to sykehus som driver med mye av det samme, og mellom Ullevål og Rikshospitalet er det svært kort vei. Via Blindernveien tar det ni minutter å kjøre – via Sognsveien tar det ti. Med trikk 17 og 18 tar det elleve minutter. Når det er mulig å endre sykehusstrukturen i Innlandet, Møre og Romsdal og Telemark, burde det være mulig i Oslo også.

Denne debatten angår ikke bare fagmiljøene på Rikshospitalet og Ullevål – den berører også oss som driver sykehus i andre deler av landet, og ikke minst de pasientene vi skal behandle.

Ved å samle driften på ett sted i Oslo vil det være mulig å utnytte kompetanse og ressurser på en mer fornuftig måte. Det vil gi pasientene en enda bedre behandling, og det vil være enklere for andre sykehus å samhandle med OUS.

Rammer rekrutteringen

Dagens driftsmodell i Oslo er dessuten dyr, og jo mer ressurser som brukes i Oslo, jo mindre blir det til sykehus i andre deler av landet. Å samle kompetanse og ressurser på ett sted i Oslo er derfor god distriktspolitikk.

Dersom vi fortsetter dagens dublering av spesialiserte helsetjenester i Oslo, vil det ramme rekrutteringen av helsepersonell i andre fylker.

Hvis ikke OUS effektiviserer driften, vil sykehusene i hovedstaden ha behov for mesteparten av de nyutdannede spesialistene, og sykehusene i distriktene vil få store rekrutteringsproblemer. Vi ser tegn til det allerede i dag. Vi regner ikke med at dette bekymrer fagmiljøene på Rikshospitalet og Ullevål i deres lokaliseringskamp, men det bør bekymre alle som er opptatt av pasientens helsetjeneste.

Vi ønsker oss derfor et nytt og moderne sykehus på Gaustad, og vi støtter de planene som er lagt frem og vedtatt.

Les også: