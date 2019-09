Abid Raja inviterte til en spennende debatt. Om fremmedfrykt, hets og rasisme og hva som kreves av politikere og politiske partier i disse spørsmålene.

Men så sporet det hele av, og det vi sitter igjen med, er politikere som kjemper for å holde regjeringen samlet og Venstre i live.

Der debatten landet

Kanskje debatten døde allerede da den oppsto, da Abid Raja introduserte begrepet brun propaganda. Dette er et kraftfullt uttrykk. Det er lett å trekke linjer til Hitlers brunskjorter, både på grunn av ordet brun og på grunn av ordet propaganda.

Samtidig vil de aller fleste forstå at Abid Raja ikke sammenligner Fremskrittspartiet med Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, eller at han sammenligner Sylvi Listhaug med Joseph Goebbels. Det er oseaner mellom disse partiene og disse personene.

Men likevel er det der debatten landet: at Abid Raja skal ha gått langt over streken. Det å trekke brun propaganda til det ekstreme, var en effektiv måte å legge hele debatten død på.

Greit å si snikislamisering?

Begrepet brun propaganda ble brukt av Raja som motsats til blant annet begrepet snikislamisering. Det egentlige, og fortsatt ganske så ubesvarte, spørsmålet var: Er det greit at et regjeringsparti bruker ordet snikislamisering?

På samme måte som med brun propaganda er dette et ord som trekker mye med seg. Islam i seg selv er ille nok for mange, og islamisering enda verre: da er det krefter som vil endre norsk kultur og tradisjon. Når dette kobles til ordet snik, blir det ytterligere negativt. Sniking er noe som skjer i det stille, og indikerer en endring som er i strid med lov og flertallets ønsker.

Ordet snikislamisering er et fantastisk ord, egentlig. Det signaliserer oss mot dem, at en fare truer, at vår kristne verdiarv står på spill. Og alt dette uten at man trenger å si det med rene ord.

Partipolitisk sump

Abid Raja er en politiker som tør å ta tydelig stilling i verdispørsmål.

Som stortingsrepresentant er han ikke alene: På Stortinget sitter det 168 representanter i tillegg til ham. Mange av disse representantene gjør sikkert en formidabel innsats med å stake ut en retning for landet, stå opp for den gode sak og være forbilder for velgerne. Men det er i grunnen veldig sjelden man hører noe fra disse mange i debatter som denne.

Partilederne, både de i posisjon og de i opposisjon, hadde også en mulighet til å stå frem og mene noe om hvor listen bør ligge her til lands.

Spørsmålet var jo så enkelt: Er det å bruke begrepet snikislamisering innafor eller utafor?

Men kanskje de var så travle med andre gjøremål, eller kanskje de var redde for å støte bort velgere eller partipolitiske støttespillere dersom de tok klart og tydelig standpunkt i denne saken?

Det som i hvert fall er sikkert, er at den verdidebatten som kunne ha blitt ført, har endt opp i en partipolitisk sump.

Og mens det skjer, flommer nettet over av karakteristikker av Abid Raja knyttet til ordet «brun», hvor koblingen hverken er politikk eller verdier, men hudfarge.

